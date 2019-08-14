Любители СССР очень часто любят повторять — мол, в СССР плохо жилось только всяческим "нетрудовым элементам" и лентяям, а вот рабочим и крестьянам жилось очень хорошо, в этой стране они пользовались всеми правами и привилегиями.

Слово рабочего человека было законом, к нему прислушивалось даже самое высокое руководство. Когда заговариваешь с такими собеседниками о Новочеркасском расстреле 1962 года, то оказывается, что они о нем ничего не знают, либо знают, но не хотят говорить, либо отвечают в стиле "а в Америке Абама негров линчует!".

Новочеркасск в 1962 году — это пример борьбы простых людей за свои права, закончившейся трагедией. По-моему, этот случай пошатнул легитимность советской власти даже в глазах ее ярых адептов — ведь они часто любили повторять, что в отличие от "царской России с бесправными рабочими" в СССР их права уважаются. Получается, что революция ничего не изменила — осталась и бедность, и бесправие, и расстрелы демонстраций, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Далее — рассказ о новочерскасской трагедии, случившейся в 1962 году.

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С чего всё началось в Новочеркасске?

Для более полного понимания того, что произошло в Новочеркасске, давайте для начала посмотрим на общую ситуацию в стране. К шестидесятым годам в СССР возникла трудная экономическая ситуация из-за очередной поддержки и спонсирования просоветских режимов в дальних странах (иностранные оборванцы в очередной раз оказались дороже собственных граждан), вдобавок из-за гонки вооружений сильно пострадала потребительская отрасль — Союзу даже пришлось закупать зерно за границей. У магазинов стали расти длинные очереди.

Из-за нехорошей экономической ситуации власти Новочеркасска решили пересмотреть расценки оплаты труда на Новочеркасском электровозостроительном заводе — расценки были снижены на 30-35%, это произошло поздней весной 1962 года. За несколько месяцев до этого, зимой 1962 года были увеличены и нормы выработки. А 1 июня по радио было объявлено о "временном" повышении цен на мясо, молоко и другие продукты. Сообщение повергло в шок всю страну, а рабочих Новочеркасска поставило на грань нищеты — этот город и до этого был небогатым, в магазинах были пустые прилавки, многие рабочие жили в бараках, а те, кто снимал комнату — тратил на это треть зарплаты.

1 июня 1962 года перед сменой рабочие пришли на митинг против повышения цен, в ходе которого директор завода Курочкин, увидев торговку с пирожками, бросил неосторожную фразу — "Не хватает на мясо — ешьте пирожки с ливером", чем вызвал всеобщее возмущение, после чего рабочие объявили всеобщую забастовку. Одна из групп рабочих включила заводской гудок. Стали появляться плакаты "Мясо, масло, повышение зарплаты", "Нам нужны квартиры".

Как большевики расстреливали протестующих.

В ночь на 2 июня в город были стянуты войска МВД и КГБ, в ряды протестующих стали внедрять "сотрудников в штатском". 2 июня, когда заводская территория уже не вмещала всех протестующих, митинг продолжился на центральной площади города, у обкома ЦК КПСС. К этому времени город был оцеплен войсками, территорию завода также был оцеплен армией. От армии поступило требование — выйти на работу, на что рабочие ответили — пусть работает армия, которая захватила завод.

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Вот так вспоминают те события местные художники:

В здании горадминистрации были полно солдат — как пишут местные, все солдаты были кавказских национальностей, потому что власти боялись, что русские могут поддержать восставших. Во время переругивания с демонстрантами один из солдат разбил стекло и ударил прикладом женщину — после чего толпа хлынула в здание и захватила здание горкома. Начался митинг, во время которого сообщили, что ночью и утром в городе проводились аресты, многих арестованных избивали. На площади перед людьми появилось оцепление солдат — один из командиров вышел к людям и объявил, что получил приказ стрелять в толпу, а затем застрелился.

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Но огонь был всё же открыт — как установило расследование, проведенное в 90-е годы, по толпе стреляли не солдаты. На крышах в центре города сидело 10 снайперов и было установлено 2 пулемета — предположительно из числа внутренний войск и КГБ. Доподлинно известно, что накануне трагедии в гостиницу "Дон" приехали "музыканты" в количестве 27 человек, которых вместе с "дирижером" немедленно поселили в указанных номерах, предварительно выселилив проживавших там постояльцев. Это очень похоже на расстрел киевского Майдана в феврале 2014 года...

Чем всё закончилось?

В результате огня по людям погибло 26 и было ранено 87 человек — и это только по "официальным" данным, которые явно учли далеко не всех. Вся площадь была залита кровью. Погибших хоронили тайно и в разных местах, множество участников демонстрации прошли через лагеря и тюрьмы. Эти люди не протестовали против советской власти — они просто хотели справедливости и достойной жизни, за что и были уничтожены.

На следующий день, оставив тщетные попытки отмыть бурые пятна крови с асфальта, власти просто заасфальтировали площадь. В тот же день вечером на этой же площади власти города устроили танцы для молодежи, чтобы "та смогла отогнать от себя чуждые мысли"...

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