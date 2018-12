В Париже начались массовые столкновения: около 1000 задержанных. Все подробности

В субботу, 8 декабря, в Париже продолжилась масштабная акция протеста, организованная "желтыми жилетами". Митинг перерос в столкновения с силовиками.

Власти объявили мобилизацию полиции и других правоохранительных структур, заявляя об опасениях касательно вооруженного госпереворота. На улицы столицы Франции была выведена бронетехника, передает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

По информации телеканала BFMTV, число протестующих по всей стране уже превысило 76 тысяч человек, на дежурство вышли около 90 тыс. полицейских.

По состоянию на 18:00 по киевскому времени известно о почти 1000 задержанных, более 720 помещены под стражу. Среди задержанных — лидер протестной акции "желтых жилетов" Жюльен Террье.

Против протестантов применили слезоточивый газ и дубинки. Сообщается о десятках раненых в результате столкновений.

Отмечается, что правоохранители обыскивают всех, кто направляется на Елисейские поля или на площадь Бастилии. С самого начала шествия к Елисейскому дворцу уже произошло несколько небольших стычек между манифестантами и полицией. Демонстранты несколько раз пытались заблокировать движение на кольцевой дороге.

Также стало известно, что от слезоточивого газа во время акции протеста пострадала корреспондент РИА Новости Виктория Иванова.

"Я работала в непосредственной близости от кордона, когда в ответ на хулиганства полиция распылила газ. У меня есть средства защиты — маска, шлем и капли в глаза. Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа", — рассказала она.

