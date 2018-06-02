Макрона предупредили: в мире назревает новая война из-за России

Саудовская Аравия готова применить военную силу против Катара, если Доха получит от России зенитные ракетные системы С-400.

Об этом пишет французское издания Le Monde.

Так, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил в Париж послание, в котором обратился с просьбой к президенту Франции Эммануэлю Макрону оказать давление на Катар для того, чтобы препятствовать приобретению российских ЗРС С-400, передает Интерфакс.

В послании, в частности, выражается готовность провести "военную акцию" в отношении Катара, если он приобретет эти комплексы.

"В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия) будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции", - цитирует Le Monde выдержки из послания саудовского короля.

Газета напоминает, что о намерении приобрести российские ЗРС С-400 в январе этого года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя.

Напомним, в 2017 году в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

решению позднее присоединились другие государства. Посредников в урегулировании конфликта выступил Кувейт.