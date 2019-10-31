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1 ноября • обновлено в 02:08
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"Украинские банды": Макрон нарвался на критику после резкого заявления

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет всеми силами бороться с т.н. параллельными обществами и нелегальной иммиграцией в страну, упомянув при этом и украинцев.

Об этом он рассказал в интервью правому журналу Valeurs Actuelles, чем вызвал критику в свой адрес, передает Deutsche Welle.

"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар... вместо нелегальных украинских или болгарских банд", – сказал президент.

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Критики заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правой популистки Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году. Недавно Ле Пен объявила о намерении участвовать в этой гонке.

Во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всем французам через все средства массовой информации".

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Как писал OBOZREVATEL, недавно Макрон провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Они обсудили переговоры российской стороны с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно войны в Сирии.

Ранее Макрон обсудил с Путиным войну в Украине. Лидер Франции неожиданно поддержал позицию России относительно дальнейших переговоров по Донбассу.

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Тема
украинцы за границей
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция
Теги
иммиграция мигранты трудовая миграция миграция политика скандалы
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Не, ну "весьмирснами" же.
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