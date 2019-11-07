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7 ноября • обновлено в 18:27
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"Смерть мозга НАТО": Макрон в открытую выступил против США

2.6т Читать материал на украинском

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО испытывает кризис, похожий на "смерть мозга", из-за чего Европе следует выйти на первый план.

Своей позицией он поделился в интервью The Economist. Все проблемы, по словам президента, из-за сложных взаимоотношений США с другими членами Альянса.

"То, что мы сейчас испытываем – это "смерть мозга НАТО". Нет никакой координации в принятии стратегических решений между США и их союзниками по НАТО. Есть несогласованные агрессивные действия со стороны другого союзника, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту", – заявил Макрон.

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Макрон в открытую выступил против США из-за НАТО

Макрон в открытую выступил против США из-за НАТО

"Я бы сказал, что мы должны пересмотреть реальность, чем является НАТО в свете преданности Альянсу Соединенных Штатов", – добавил французкий президент.

Макрон также подчеркнул, что "хрупкая Европа" исчезнет, если не "проснется" и не начнет позиционировать себя как "глобальную силу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон заявил, что Европа должна восстановить диалог с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши.

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Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция
Тег
НАТО
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