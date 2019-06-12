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/Новости мира

Макрон вдруг решил помириться с Россией: что произошло

7.7тЧитать материал на украинском

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал длинный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По его слова, с Россией нужно налаживать утерянную связь, передает RTS. "Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО", — считает французский президент.

При этом Макрон подчеркнул, что не поддерживает возвращение России в Большую восьмерку до наступления прогресса в выполнении Минских договоренностей.

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Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Эммануэль Макрон и Владимир Путин

metronews.ru

"Должна быть стратегическая дискуссия, поэтому на этой неделе у меня будет еще одна длинная и насыщенная беседа с Владимиром Путиным. Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю", — заявил Макрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин 21 мая провел телефонные переговоры с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, подняв, в частности, вопрос о ситуации в Украине. Он заявил о "приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей".

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Персоны
Владимир ПутинЭммануэль Макрон
Место
Франция
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Н Олег
Н Олег
макарон опять хамит, объявляя о встрече на следующей неделе, когда договорённости ещё нет ... ну да Путин умеет обращать наглость таких петушков себе на пользу
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0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Нормальный такой пример "международной изоляции". Посмотрим, что он сможет нам предложить...
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2
1
Юг Руси
Юг Руси
Да как так-то? А как же - весьмирснами? )
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3
2
CARGO 100
CARGO 100
Юг Руси, весьмирснами переезжает ближе к ЮАР ...
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1
1

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