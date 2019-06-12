Макрон вдруг решил помириться с Россией: что произошло

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал длинный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По его слова, с Россией нужно налаживать утерянную связь, передает RTS. "Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО", — считает французский президент.

При этом Макрон подчеркнул, что не поддерживает возвращение России в Большую восьмерку до наступления прогресса в выполнении Минских договоренностей.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин metronews.ru

"Должна быть стратегическая дискуссия, поэтому на этой неделе у меня будет еще одна длинная и насыщенная беседа с Владимиром Путиным. Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю", — заявил Макрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин 21 мая провел телефонные переговоры с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, подняв, в частности, вопрос о ситуации в Украине. Он заявил о "приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей".

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