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24 сентября • обновлено в 08:09
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Макрон в курсе? Озвучены новые сроки встречи Зеленского и Путина

3.6т Читать материал на украинском

Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель.

Об этом сообщил журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие недели", – сказал он, отвечая на уточняющий вопрос.

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Встреча в нормандском формате

Встреча в нормандском формате

"24"

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что считает наиболее реальной встречу лидеров государств "нормандского формата" в середине октября.

"Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пристайко также назвал два условия для встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России в "нормандском формате".

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Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Да не будет Путин встречается с Зелей пока Украина не выполнит минские соглашения вот для чего ему встречаться ??? чтобы послушать нытьё украинцев ??? да нафиг они ему сплющились ….
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3
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Развею влажные мЯчты цэеуропейцев. В.Путин занят решением мировых проблем и попусту терять время, общаясь с не определившимся в жизни актером он не будет.
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2
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну только если шут озвучит категоричную свою позицию по формуле Штанмайера)))))))))))))))))))))))))))))))
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3
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Сироткин Андрюха, кремлевского злобного карлика устроит одна позиция - буквой зю, а наш наивный добрый волшебник все еще думает, что он тоже трахтенберг.
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1
1

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