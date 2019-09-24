Макрон в курсе? Озвучены новые сроки встречи Зеленского и Путина

Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель.

Об этом сообщил журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие недели", – сказал он, отвечая на уточняющий вопрос.

Встреча в нормандском формате "24"

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что считает наиболее реальной встречу лидеров государств "нормандского формата" в середине октября.

"Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пристайко также назвал два условия для встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России в "нормандском формате".

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