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22 января • обновлено в 21:03
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"Вышли отсюда!" Макрон "сцепился" с полицией в Израиле: ссора попала на видео

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Президент Франции Эммануэль Макрон, который прибыл в Израиль на форум памяти жертв Голокоста, выгнал из Базилики Святой Анны в Иерусалиме полицию, которая хотела войти вместе с ним.

Главу государства не на шутку разозлило поведение стражей порядка, которые следили за его безопасностью. Видео конфликта появилось в среду, 22 января, в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Макрон на повышенных тонах на английском языке объяснил правоохранителям, что не хочет, чтобы они нарушали правила из-за него. "Мне не нравится, выходите! Идите отсюда, я сказал!" – обратился к ним президент.

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Макрон "сцепился" с полицией в Израиле

Макрон "сцепился" с полицией в Израиле

"У нас была прекрасная прогулка, вы делаете отличную работу в городе, я ценю это. Пожалуйста, уважайте правила, которые существуют веками, они не изменятся из-за меня! Так что все, пожалуйста, уважайте правила", – объяснил Макрон и последовал внутрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в конфуз в Берлине. Он едва не остался в машине, поскольку дверь авто заклинило прямо перед входом, где его уже ждала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Израиль
Тег
Израиль
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