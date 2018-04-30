Макрон слил в сеть видео со звонком Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину.

Соответствующее видео француз опубликовал в своем Twitter .

"Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии", — написал в Twitter президент Франции.

En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La stabilité de la région et la sécurité internationale en dépendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi œuvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Макрон поспорил с Путиным во время переговоров.