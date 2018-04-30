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Макрон слил в сеть видео со звонком Путину

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Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину.

Соответствующее видео француз опубликовал в своем Twitter .

"Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии", — написал в Twitter президент Франции.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее Макрон поспорил с Путиным во время переговоров.

Читайте все новости по теме "Конфликт Ирана и Саудовской Аравии" на Обозревателе.

Темы
Конфликт Ирана и Саудовской АравииКонфликт в Сирии
Персоны
Эммануэль МакронВладимир Путин
Место
Франция
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