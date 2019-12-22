Макрон сделал скандальное признание об истории Франции: о чем речь

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, по его убеждению, колониализм был большой ошибкой Франции.

Такое мнение он выразил во время пресс-конференции с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой и призвал "открыть новую страницу общей истории", пишет ТАСС.

"Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики", – сказал Макрон.

Макрон заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции haqqin.az

Он отметил, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства. При этом, по его словам, Африка – молодой континент и три четверти его населения "никогда не знали" колонизации.

"Иногда молодые люди обвиняют Францию в проблемах и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, и с которыми Франция ничего не может сделать. Так что я знаю, что иногда мы становимся целью для нападок, это намного проще", – заявил Макрон.

Французский лидер добавил, что хотел бы провести историческую и амбициозную реформу сотрудничества между Францией и Западноафриканским экономическим и валютным союзом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше президента Франции Эммануэля Макрона назвали "полезным идиотом Кремля" и "позером" после его высказываний о "смерти мозга НАТО".

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