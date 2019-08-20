Макрон размечтался о России в Европе: в Украине ответили

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свою встречу с главой России Владимиром Путиным, выразив поддержку Кремлю в его стремлении восстановить все связи с Европой.

Соответствующие заявления разместил он в соцсетях.

"Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу, которая идет от Лиссабона до Владивостока", – написал Макрон в Twitter.

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Кроме того, в Facebook президент добавил, что налицо прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, поскольку они с Путиным прилагают усилия для развития франко-российских отношений.

"Я убежден, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией", – написал он.

На слова французкого президента отреагировала народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Встреча Путина и Макрона. Путину не просто помогают сохранить лицо, все гораздо хуже. Европейские лидеры мимикрируют под Путина. Они молчат о европейских ценностях, среди которых уважение прав человека и территориальной целостности соседей, они не заметили жестокого разгона демонстраций в Москве и убийств украинских солдат. В современном мире – недостаток Черчиллей и де Голлей, поэтому здесь комфортно Путину и ко", – возмутилась она.

Ирина Геращенко Прямий

Геращенко также отметила, что украинцы уже поняли, что мир за них воевать не будет, однако они не согласны, чтобы судьбу Украины решали без них, как это фактически пытались сделать Макрон и Путин в Марселе.

"Мой прогноз: в ближайшее время можно ожидать определенных гуманитарных движений, как освобождение заложников, чтобы поставить галочку в вопросе прогресса Минска. Далее Украины попытаются принудить к голосованию политического блока. Без решения безопасностного блока и вопросы границ. Далее в январе с РФ снимут санкции, так как Европа от Лиссабона до Сибири. Правда, Украина за право быть частью Европы заплатила жизнями тысяч лучших наших героев. И десятки наших лучших сидят в тюрьмах Сибири. Но Европе это не интересно. Этим на полную воспользуется Путин. Украина – не последняя его жертва", – подчеркнула Геращенко.

Je suis convaincu que l'avenir de la Russie est pleinement européen. Nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа Макрон и Путин встретились в Марселе, где обсудили военный конфликт в Украине.

В своей вступительной речи Макрон неожиданно назвал Россию "европейским государством" и призвал улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

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