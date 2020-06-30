Макрон рассказал, как Путин открестился от российских наемников в Ливии

Президент России Владимир Путин пытается дистанцироваться от российских наемников из ЧВК "Вагнер", воюющих в Ливии, ссылаясь, что это частная армия.

Как сообщил Укринформ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в немецком Мезеберге. Он назвал Россию участником ливийской прокси-войны.

"Россия – вы заметили – не говорит о вмешательстве в связи с Ливией. Я говорил об этом президенту Путину несколько дней назад и сказал ему, что я осуждаю активность там наемников "Вагнера". Тот ответил, что это частная армия. Он играет с этой амбивалентностью. Но я решительно осуждаю то, что эти частные российские формирования делают на месте с прохафтарскими ополченцами, как и импорт джихадистов из Сирии в Ливию", – отметил Макрон.

Кроме того, он раскритиковал действия Турции в Ливии, поскольку она усилила свое военное присутствие в регионе, а также доставила бойцов-джихадистов из Сирии.

"Это историческая и уголовная ответственность для страны, которая хочет стать членом НАТО. Я решительно осуждаю это; потому что мы требуем от Турции не больше, чем от России", – добавил президент Франции.

Он подчеркнул, что ЕС заинтересован в стабилизации ситуации в Ливии. Большую ответственность за это несут Россия и Турция.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские наемники ЧВК "Вагнер" провалили военную операцию в Ливии, но Кремль не сдается.