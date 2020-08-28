Макрон предостерег Путина от повторения "украинского сценария" в Беларуси

Юрий Сергиенко Мир 00:16, 29.08.2020 Обновлено: 00:28, 29.08.2020

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег своего российского коллегу Владимира Путина от вторжения в Беларусь на фоне протестов против Александра Лукашенко.

Французский президент заявил, что не хочет повторения ситуации в Украине шесть лет назад, передает Reuters.

"Как я сказал Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок", – сказал Макрон.

Президент Франции также заявил, что продолжит обсуждать с Путиным необходимость убедить Александра Лукашенко в целесообразности посредничества.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что уже сформирован резерв из правоохранителей, которых он готов отправить в Беларусь в случае необходимости.

При этом сокурсник Путина и бывший разведчик КГБ Юрий Швец считает, что у России не настолько боеспособная армия, чтобы вторгаться в Беларусь.

Напомним, что в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против результатов выборов президента. Их участники требуют ухода Александра Лукашенко из власти и считают, что выборы были сфальсифицированы.

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