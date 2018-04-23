Макрон поспорил с Путиным во время переговоров

Мнения президент Франции Эммануэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина касательно удара по силам сирийского диктатора Башара Асада разошлись в ходе телефонного разговора.

По данным пресс-службы Кремля, глава российского государства назвал действия США и их сторонников "грубейшим нарушением международного права, что привело к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса".

На этом Макрон заявил, что удары были законными. Об этом говорится в пресс-службе Елисейского дворца.

"Мы должны были объединить усилия, чтобы положить конец сирийской химической программе и злоупотреблениям режима", – заявил Макрон.

Президент Франции отметил готовность активизировать усилия путем диалога со всеми заинтересованными государствами в целях активизации гуманитарной деятельности для оказания помощи гражданскому населению.

Стороны договорились обсудить международную повестку 24-25 мая во время визита Макрона в Москву.

Как сообщал "Обозреватель", Макрон в ходе интервью рассказал, что Путин ведет игру, вмешиваясь во внутренние дела других стран.