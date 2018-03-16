Макрон показательно проигнорировал Россию из-за Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался посетить стенд России на Парижской книжной ярмарке.
Елисейский дворец уведомил посольство РФ об этом, хотя ожидалось, что глава государства поучаствует в торжественном открытии стенда, передает "РИА Новости".
Посол РФ во Франции Алексей Мешков выразил сожаление в связи с отказом Макрона. Также дипломат утверждает, что на мероприятии ожидались провокации.
Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились координировать расследование отравления российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.
При этом анонсировалось, что Макрон в ближайшие дни объявит о введении санкций против РФ.
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