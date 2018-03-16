Макрон показательно проигнорировал Россию из-за Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался посетить стенд России на Парижской книжной ярмарке.

Елисейский дворец уведомил посольство РФ об этом, хотя ожидалось, что глава государства поучаствует в торжественном открытии стенда, передает "РИА Новости".

Посол РФ во Франции Алексей Мешков выразил сожаление в связи с отказом Макрона. Также дипломат утверждает, что на мероприятии ожидались провокации.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились координировать расследование отравления российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

При этом анонсировалось, что Макрон в ближайшие дни объявит о введении санкций против РФ.