Макрон отверг идею Путина о ракетах в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция которой велась в Twitter Елисейского дворца, передают "РИА-Новости".

"Мы не приняли мораторий, предложенный Россией, или предложение о размещении, но мы его восприняли как основу для обсуждений", – заявил французский лидер.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Речь идет о предложении президента РФ Владимира Путина, которое он направил правительствам государств, входящих в ЕС, НАТО, а также ряда других стран. В частности, в нем говорилось о намерении Москвы не размещать ракеты до тех пор, пока этого не сделают США.

При этом ранее отмечалось, якобы в письме своему российскому коллеге Макрон написал, что готов рассмотреть его предложение о введении моратория на размещение РСМД в Европе. Однако добавил, что его стоит тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.

Отметим, что в Германии также заявили о получении послания с Кремля, подтвердив, что с ним ознакомились "союзники и партнеры". Однако предложение Путина они не посчитали таким, которое заслуживает доверия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что РФ не будет присоединяться к договору о полной ликвидации ядерного оружия.

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