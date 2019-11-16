Макрон оскандалился новой идеей после "похорон" НАТО

Правительство Франции намерилось сделать Европейский Союз более независимым от защиты со стороны НАТО путем изменения положения Договора о военной помощи.

Как сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на европейских дипломатов, Париж предлагает в рабочем документе улучшить "операционализацию" пункта.

Целью такого шага является "то, что любая страна ЕС, независимо от размера своей военной или дипломатической сети, сможет беспрепятственно и своевременно вводить статью 42.7". Согласно с указанной статьей, в случае вооруженного нападения на территорию одного государства-члена другие государства-члены обязаны предоставить ему максимальную помощь.

Эммануэль Макрон Reuters

Так, согласно документу, Франция хочет, чтобы в случае нападения на одного из членов НАТО Европейская служба внешних действий сработала как "центр координации" с целью экстренного оказания помощи со стороны стран ЕС.

Также Евросоюз должен пересмотреть сферу применения пункта 42.7 и уточнить, следует ли оказывать помощь при кибератаках или так называемой гибридной войне.

Как сообщили дипломаты, другие государства-члены неохотно принимали такое новшество, но на данный момент Служба внешних действий готовит анализ этой темы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует выйти на первый план, так как НАТО испытывает кризис, похожий на "смерть мозга".

после этого в Польше ополчились против Макрона, назвав его "полезным идиотом Кремля" и "позером".

Также, как свидетельствует поддержка Макрона восстановления членства российской делегации в ПАСЕ, он изменил свое отношение к России и пытается выстроить с ней диалог. При этом его последние заявления свидетельствуют о том, что Украина со своими проблемами мешает налаживанию отношений Европы с Россией.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал