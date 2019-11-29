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30 ноября • обновлено в 11:27
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Макрон не просто приглашает Путина, он пошел еще дальше

29.4т

Думаю, что кто-то проведет подробное исследование деятельности президента Франции Имануила Макрона на предмет того, в какой момент и при каких обстоятельствах его "попердолило". Суть этого исследования должна опираться на фактах, которые легко поднимаются в открытых источниках и поддаются анализу.

Скажем так, Макрон – взрослый мальчик, и в таком возрасте люди крайне редко меняют свое мировоззрение. Для этого должен быть какой-то мощный деформирующий фактор. Судя по тому, что президента Франции охраняют неплохо, то физическое или психологическое давление исключается. Остается какой-то неизвестный фактор, скорее всего – финансового характера. По крайней мере, некто Мыкола Саркози до сих пор ездит в Москву или Сочи за карманными деньгами. Так что метод аналогии здесь вполне уместен.

А ведь изменения с Макроном произошли не просто существенные, а кардинальные. Возможно кто-то забыл, но Путин прямо поддерживал соперницу Макрона на президентских выборах, Машу ле Пен. Он даже очень колко отпускал шутки по поводу имени Макрона и возраста его жены, что можно было воспринимать как личное оскорбление.

Эти пассажи так и были восприняты Макроном и первые речи, в отношение Путина и РФ были достаточно жесткими, но потом что-то случилось. Кажется, что кто-то правильно подошел к нему и сказал заклинание "Избушка-избушка, стань к переду передом, а ко мне – задом. И слегка нагнись!" На удивление, избушка все это исполнила даже без скрипа.

Новости
Путин в общем-то добился больших успехов

Теперь Макрон рассказывает о том, что с Москвой нужно выстраивать ровные отношения и учитывать ее интересы. Он приглашает Путина побродить вокруг саммита G-7, который проходил во французском Биарице. Но он пошел и дальше. Он критикует Вашингтон за "торговую войну" США с КНР и всячески пытается пропихнуть интересы Ирана. То есть, он играет не только за РФ, но и за ее де-факто, союзников – Иран и Китай.

Меду прочим, это не домыслы и не фигура речи. Вот что пишет американская пресса:

"В среду командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что Исламская Республика совместно с Москвой и Пекином, в течение следующего месяца для проведет учений по ведению "массированных боевых действий".

Если кто не понял, эти страны будут отрабатывать взаимодействие в противостоянии общему противнику. Интересно, кто это? Макрон к этим странам уже "не ровно дышит", а значит можно ожидать, что при определенных обстоятельствах и его вооруженные силы – тоже примут участие в таком мероприятии. Ведь он уже сказал свое мнение о НАТО, что оно уже умерло и требуется создание новых альянсов. Кстати, если у Макрона не все поняли, то Ханзади расшифровывает уж совсем прямо:

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"Совместная военная игра между Ираном, Россией и Китаем, которая, как мы надеемся, будет проведена в следующем месяце, несет мировому сообществу одинаковое послание о том, что эти три страны достигли значимой стратегической точки в своих отношениях и в отношении их общих и не отдельных интересов, и под отдельными я подразумеваю уважение, которое мы испытываем к национальным интересам друг друга".

Вот так. Именно эти интересы Макрон тоже отстаивает уже какое-то время. Думаю, что если хорошо и со знанием дела все это рассмотреть, то где-то под слоем маскировки, проявится старая, знакомая истина: "Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги".

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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Схоже, зароджується новий рух під гаслом "Курдупелі всіх країн, об'єднуємось"
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
нічого дивного Макарон йоб....я, а в Україні 73%бидла йоб....я
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Mega Death
Mega Death
"Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги". Исходя из этого , xoxлов Запад почти даром приобрел)) Продешевили селюки наивные))) Хуторяне возомнили себя геополитическим игроком , а оказались лишь предметом спора между другими державами.
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Mega Death
Mega Death
Pechenyuk Oleksandr, Куда нам до высоко духовных чубатых селюков в шароварах. которые кроме схрона ничего придумать не смогли)))
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Mega Death мастурбирует на чувстве собственной важности.. И как получается, Mega Death??? Оргазма хотя бы раз в день достигаешь??
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