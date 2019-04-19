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Макрон направил к границе России танки и сотни наемников: что происходит

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Франция направит почти 300 военных, четыре танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Российской Федерацией.

Часть французской армии усилит эстонскую границу в рамках миссии НАТО по наращиванию и усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше. Об этом говорится на сайте французского посольства в Эстонии.

Французские солдаты будут дислоцироваться в городе Тапа, который расположен в 140 километрах от российской границы. В состав дивизии входят военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона.

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Отмечается, что перемещение военной техники будет осуществляться по железной дороге.

Военные из Франции прибудут в Эстонию 23 апреля и останутся на территории страны до конца августа 2019 года.

Военные Франции

Военные Франции

ambafrance.org

Как сообщал , НАТО усилил свою боевую группу в Эстонии четырьмя многоцелевыми британскими вертолетами.

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Место
Франция
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andrei andrei
andrei andrei
Франция лучше бы пожары тушила.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Все, капец, Путин в истерике! Разбирает мост, северный поток и сдает кубань украине.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Тапа, который расположен в 140 километрах от российской границы" Ипать, от побережья Эстонии до границы с РФ меньше 300 км. Обоз ты уверен что именно на границу с РФ Макрон отправил наемников?)
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