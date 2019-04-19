Макрон направил к границе России танки и сотни наемников: что происходит

Франция направит почти 300 военных, четыре танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Российской Федерацией.
Часть французской армии усилит эстонскую границу в рамках миссии НАТО по наращиванию и усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше. Об этом говорится на сайте французского посольства в Эстонии.
Французские солдаты будут дислоцироваться в городе Тапа, который расположен в 140 километрах от российской границы. В состав дивизии входят военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона.
Отмечается, что перемещение военной техники будет осуществляться по железной дороге.
Военные из Франции прибудут в Эстонию 23 апреля и останутся на территории страны до конца августа 2019 года.
Военные Франции
ambafrance.org
Как сообщал , НАТО усилил свою боевую группу в Эстонии четырьмя многоцелевыми британскими вертолетами.
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