Макрон и Меркель заговорили о пересмотре соглашения о Шенгенской зоне

Лидеры стран ЕС высказались за пересмотр условий Шенгенского соглашения на фоне терактов в Европе.

Как сообщило BFMTV, лидеры Евросоюза провели "мини-саммите", в котором участвовали президент Франции Эмануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, канцлер Австрии Себастьян Курц, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер Нидерландов Марк Рютте. Он касался террористических угроз.

Эмманюэль Макрон призвал к "оперативному и скоординированному ответу" европейских стран против терроризма, подтвердив свое желание "реформировать Шенгенскую зону".

"Терроризм – от Парижа до Брюсселя, до Берлина, Вены, Барселоны, Копенгагена – это европейская реальность, на которую мы должны дать ответ. Нам нужен общий, скоординированный и быстрый ответ", – заявил Макрон.

По его словам, этот ответ должен касаться "разработки общих баз данных, обмена информацией или реформирования уголовных наказаний", а также "полного и неукоснительного осуществления арсенала мер", который уже имеется в Европе.

Как сообщило Reuters, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе срочно необходимо реформировать Шенгенскую зону с открытыми границами в свете недавних террористических атак.

"Я хочу напомнить про систему въезда-выезда в Шенгенскую зону, которая должна быть готова в 2022 году", – сказала Меркель.

По ее словам, жизненно необходимо знать, кто попадает в Шенгенскую зону и кто ее покидает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Вены 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом, в результате которой погибли пять человек и 22 получили ранения.

Во французском Лионе возле греческой православной церкви произошла стрельба, в результате чего ранение получил священник.

Несколькими днями ранее в Ницце мужчина с ножом убил трех человек.