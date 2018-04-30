Доброго времени суток всем Друзьям. Об основных новостях, находившихся в центре внимания ведущих американских СМИ и в США в течение последней недели. Событий было много. Отдать приоритет какому-то или каким-то из них трудно. Поэтому напишу о том, что видится наиболее значимым.

- В Вашингтоне прошел традиционный Корреспондентский Ужин, ежегодно, начиная с 1921 года, организуемый в последнюю субботу апреля Ассоциацией журналистов аккредитованных при Белом Доме. Это мероприятие традиционно посвящается Первой поправке к Конституции США, гарантирующей полную свободу слова и печати. Ужин традиционно посещается всеми президентами и вице-президентами США. Традицию этому положил президент Кальвин Куллидж в 1924 году. На ужин приглашаются видные политики от обеих главных партий. Президенты, как правило, выступают на ужине перед журналистами. До 1962 года посещение ужина разрешалось только мужчинам, хотя во всяком случае после Второй мировой войны становилось все больше корреспондентов-женщин, аккредитованных при Белом Доме. Президент Кеннеди заявил в 1962 году, что придет на ужин только, если на него будут приглашены женщины. С тех пор участие в ужине стало равноправным для представителей обоих полов. До 2017 года президенты участвовали в ужине в течение десятков лет (исключение было одно – в 1981 году Рональд Рейган не смог посетить ужин, поскольку восстанавливался после ранения).

Традицию участия президентов в ужине второй год подряд ломает Трамп, который явно демонстративно отправляется для выступления в тот же вечер в очередной провинциальный городок, в котором он набрал на выборах 2016 года очень много голосов, для выступления перед своими сторонниками и поклонниками в стиле предвыборного митинга. Сегодня, когда пишущая и снимающая журналистская элита страны собралась в Вашингтоне, президент проводит митинг в свою поддержку в другом Вашингтоне, провинциальном городке в штате Мичиган с населением чуть больше 25 тысяч человек. Выступая в Мичигане, Трамп заявил (буквальный перевод): "Возможно, вы слышали, что сегодня вечером меня пригласили на другое мероприятие - Корреспондентский Ужин Белого Дома, но я предпочитаю быть в Вашингтоне, штат Мичиган, а не в Вашингтоне, округ Колумбия. Это я могу вам сказать. Большая группа голливудских актеров и вашингтонских средств массовой информации развлекают друг друга в зале отеля в столице нашей страны прямо сейчас. Они собрались вместе на Корреспондентский Ужин Белого Дома, без президента. И для меня не было ничего более важного, чем находиться в этот момент на расстоянии более 100 миль от болота Вашингтона, проведя свой вечер со всеми вами, с гораздо большим количеством людей и намного лучшими людьми". К субботнему выступлению президента вернемся еще чуть ниже.

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А к участникам Корреспондентского Ужина обратился, например, спикер Палаты Представителей Райан, который, хотя и отсутствует в зале, но записал теплое обращение к журналистам, заявив, что "без вас не может быть нас, политиков" и, предложив в заключение тост за Первую поправку к Конституции.

- Вашингтон на уходящей неделе посетили два европейских лидера. С государственным визитом США посетил президент Франции Макрон, с рабочим визитом в пятницу Вашингтон посетила канцлер Германии Меркель. Тему поцелуев, стряхивания перхоти, объятий и долгих рукопожатий уже достаточно обсудили, поэтому оставим ее в стороне. С очевидностью, и Макрон, и Меркель приезжали в Вашингтон со скоординированной целью – постараться убедить американского президента изменить свою позицию в трех важнейших вопросах.

1) Не выходить из сделки с Ираном о приостановке его военной ядерной программы (каждые три месяца американский президент проверяет условия выполнения Ираном условий сделки. 12 мая Трамп должен либо объявить, что Иран выполняет условия сделки, либо заявить о выходе США из этой сделки).

2) Не применять к стали и алюминию, импортируемым в США из стран Евросоюза импортные тарифы, которые Трамп ввел в марте (25% на импортируемую сталь и 10% - на алюминий). Президент временно приостановил ранее действие этих тарифов для производителей из ЕС до 1 мая.

3) Вернуться в Парижское соглашение об изменении климата. Результаты переговоров в Вашингтоне пока что состоят в том, что стороны остались на своих позициях. Во всяком случае Трамп не объявил по итогам переговоров с Макроном и Меркель, что его позиция хотя бы по одному из вопросов, столь важных для его собеседников, изменилась. Более того, на совместных пресс-конференциях он продолжал называть сделку по ядерной программе Ирана "смехотворной" и "оскорбительной", обещая, что "Иран не будет производить ядерное оружие".

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Президент Макрон выступил на совместном заседании обеих палат американского Конгресса с почти часовой речью, в которой фактически выступил против основных постулатов политики своего американского коллеги. Макрон резко выступил против национализма и изоляционизма, за открытие рынков и свободную торговлю. Говоря об изоляционизме, Макрон заявил с трибуны Конгресса, что "Другие силы с самой сильной стратегией и амбициями заполнят пустоту, которую мы можем создать. Другие силы не будут колебаться в очередной раз, чтобы отстаивать свою собственную модель, чтобы сформировать мировой порядок 21 века. Если вы спросите меня, то я не разделяю увлечение такими новыми силами, отказ от свободы и иллюзию национализма". Противостояние этим силам "требует более чем когда-либо участия Соединенных Штатов, поскольку ваша роль имеет решающее значение для создания и защиты этого свободного мира. Соединенные Штаты - это те, кто изобрел этот многосторонний подход. Вы – это те, кто теперь должен помочь сохранить и улучшить его". Намек на Россию и Китай в качестве "новых сил" в речи Макрона понятен и очевиден.

Из заявлений канцлера Меркель на пресс-конференции после встречи с Трампом следует отметить ее поддержку санкций против России до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Поскольку Макрон был в США с государственным визитом, в его честь был организован в Белом Доме государственный обед. На который Трамп пригласил владельца своего любимого телеканала Fox миллиаардера Руперта Мердока, но не пригласил ни одного сенатора и конгрессмена от демократической партии. Такое произошло, видимо, впервые в истории государственных обедов в Белом Доме.

- В пятницу республиканцы из комиссии по разведке Палаты Представителей опубликовали то, что они назвали отчетом о расследовании вмешательства России в выборы и возможного сговора представителей штаба Трампа с Россией. Демократы, члены комитета, в составлении этого отчета участия не принимали, заявив, что это пропагандистский документ, имеющий целью не расследовать что-либо, а обелить президента. С этим мнением трудно не согласиться. И это на самом деле редкий случай, когда твит Трампа, посвященный какому-то событию, описывает его максимально точно. Президент протвиттил по поводу этого "отчета" следующее (буквальный перевод с попыткой сохранить особенности оригинальной грамматики): "Комиссия по разведке Палаты Представителей утверждает, что НЕ БЫЛО НИКАКОГО СГОВОРА между штабом Трампа и Россией. Как я уже говорил много раз и продолжаю повторять, это все большая выдумка демократов, основанная на денежных платежах и лжи. Никакой специальный прокурор не должен был быть назначен. Охота на Ведьм!".

- Между тем в ту же пятницу заместитель председателя комитета по разведке Палаты Представителей демократ Адам Шифф заявил в интервью телеканалу CNN, что представленный республиканцами отчет не имеет ничего общего с реальностью и был составлен с единственной целью - обелить президента и дать ему возможность использовать этот отчет для своей защиты. Шифф привел как минимум три факта (из многих по его словам), которые его республиканские коллеги по комитету просто отказались расследовать. 28 ноября 2016 года Роб Годстоун (посредник при организации известной встречи Натальи Весельницкой и ее команды с сыном Трампа Дональдом-младшим, Манафортом и Кушнером в июне 2016 года) отправил электронное письмо личной секретарше Трампа Роне Графф, пересылая письмо от российско-азербайджанского олигарха Араса Агаларова (организатора той самой встречи с Весельницкой и партнера Трампа по организации конкурса "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году) с напоминанием об обещании пересмотреть Закон Магнитского, по которому были введены первые в новейшее время санкции против России, очень чувствительные лично для Путина. Графф переправила это письмо Стиву Бэннону, руководителю предвыборного штаба Трампа, в том время уже объявленному будущим главным стратегом Белого Дома.

Другой факт, о котором сказал Шифф, и который в ту же пятницу был продемонстрирован корреспондентом канала MSNBC Ричардом Энгелом в его специальной передаче "На задании" (On Assignment), это прямое заявление Весельницкой в интервью Ричарду Энгелу о том, что она является "информатором" российского правительства, а также электронная переписка Весельницкой с российским генпрокурором Чайкой, свидетельствующая о ее тесной связи с российскими властями.

Третий факт состоит в том, что сын Трампа Дональд-младший, обговаривая детали предстоящей в июне 2016 года встречи с Весельницкой, провел телефонный разговор с неопределяемым номером. Шифф считает, что этот номер может принадлежать Трампу, поскольку есть четкие свидетельства того, что Трамп пользовался таким номером. Но республиканцы отказались потребовать от телефонной компании предоставить имя владельца номера.

- В четверг утром президент неожиданно появился в утренней передаче своего любимого телеканала Fox "Fox и друзья". Ему позвонили ведущие, и он в течение получаса по сути произносил монолог в стиле своих твитов, который в конце концов был прерван, как утверждают многие журналисты, владельцем Fox Рупертом Мердоком, который передал ведущим, что пора завершить передачу. Однако из монолога президента, в котором он повторял содержание своих твитов (и много раз повторил "никакого сговора не было") мы узнали три новости. Что в четверг был день рождения у его жены, но он смог подарить ей только "красивую открытку" и "красивый букет цветов", "поскольку очень занят". Что министерство юстиции должно расследовать коррупцию в ФБР, а не "глупую и лживую историю с Россией". И что Майкл Коэн, его многолетний "решала" щекотливых вопросов, который является фигурантом уголовного дела о банковском мошенничестве в связи с сомнительными денежными переводами, был его "партнером по бизнесу", а в качестве его адвоката выступал в "ничтожно малом количестве дел", например был его, Трампа, представителем в "сумасшедшей сделке со Сторми Дэниэлс". Тем самым Трамп впервые признал, что договор со Сторми Дэниэлс о неразглашении деталей их интимной связи – это именно его, Трампа договор, хотя подписи его под договором нет.

- Естественно, американские СМИ широко обсуждали встречу президента Южной Кореи Мун Чже Ина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Мнения о встрече высказываются разные. Абсолютно все комментаторы отмечают безусловно положительный факт такой встречи, поскольку любые переговоры в ситуации сложившейся на Корейском полуострове лучше их отсутствия, а тем более лучше войны. Республиканский сенатор Грэм в пятницу уже предложил наградить Трампа Нобелевской премией мира за то, что это его политика способствовала организации встречи. Трампу идея очень понравилась, и он спровоцировал собравшихся на субботний митинг в Мичигане с его участием скандировать во время его выступления "Нобель, Нобель", заявляя в ответ "Очень хорошо". Но, высказывая осторожный оптимизм по поводу встречи лидеров двух Корей, многие эксперты напоминают вот о чем. Нынешняя встреча не была первой. Отец нынешнего северокорейского диктатора Ким Чен Ир дважды встречался с президентами Южной Кореи, с Ким Де Джуном (в 2000 году) и Но Му Хеном (в 2007 году).

И на тех встречах речь шла о мире на корейском полуострове и отказе Северной Кореи от разработок ядерного оружия и баллистических ракет. Ким Чен Ир также заключил в 1994 году соглашение с США (подписано 21 октября 1994 года) об отказе от разработок ядерного оружия и замене реакторов на атомных электростанциях на такие, которые не позволяют производить оружейные ядерные материалы в обмен на экономическую помощь США. Соглашение также предусматривало постепенную нормализацию отношений США и Северной Кореи. Нужно сказать, что тогдашнему президенту США Биллу Клинтону никто не предлагал вручить за это Нобелевскую премию мира. Все понимали, что любое соглашение с тоталитарным, диктаторским режимом чревато тем, что этот режим в любой момент может отказаться от выполнения этого соглашения, если сочтет это для себя выгодным. Так и произошло. Соглашение выполнялось Северной Кореей со скрипом, очень избирательно и недолго, пока в конце концов в 2003 году не перестало выполняться совсем, и Северная Корея возобновила свою ракетно-ядерную программу в полном объеме. А что будет сейчас, никто не знает. Всегда хочется лучшего. Но забывать историю нельзя. Иначе можно пройти мимо будущего.

Спасибо всем, кто прочитал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели.