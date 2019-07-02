"Макрон говорил Зеленскому!" Раскрыта настоящая причина возвращения России в ПАСЕ

Причиной возвращения России в ПАСЕ является то, что в ЕС не намерены наказывать весь российский народ из-за кремлевских властей.
Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире ток-шоу "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE. "Когда Макрон говорил с Зеленским, он ему заявил, что мы желаем, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, потому что хотим дать российскому народу западные институты защиты против российской власти. Поэтому на западе не действуют против Украины. Но они пошли против того, что у них было написано в документов, когда возвращали РФ в ПАСЕ", – сказал он.
По словам политика, даже санкции запада относятся только к политикам, а не к народу России.
ПАСЕ
"УП"
"Тут есть очень много составляющих, например, политика запада – оценивать внутреннюю политику разных стран. Идеология запада насчет Российской Федерации такова, что ее население ни в чем не виновато, а в том что есть проблемы, это вина кремлевской власти. Поэтому когда они решать возвращать или не возвращать Россию в ПАСЕ, то они руководствуются тем, что если РФ не будет в Совете Европы, то российские граждане не смогут себя защитить", – пояснил Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
В свою очередь, партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из ПАСЕ, несмотря на возвращение России в эту организацию.
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