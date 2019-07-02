"Макрон говорил Зеленскому!" Раскрыта настоящая причина возвращения России в ПАСЕ

Причиной возвращения России в ПАСЕ является то, что в ЕС не намерены наказывать весь российский народ из-за кремлевских властей.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире ток-шоу "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE. "Когда Макрон говорил с Зеленским, он ему заявил, что мы желаем, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, потому что хотим дать российскому народу западные институты защиты против российской власти. Поэтому на западе не действуют против Украины. Но они пошли против того, что у них было написано в документов, когда возвращали РФ в ПАСЕ", – сказал он.

По словам политика, даже санкции запада относятся только к политикам, а не к народу России.

ПАСЕ "УП"

"Тут есть очень много составляющих, например, политика запада – оценивать внутреннюю политику разных стран. Идеология запада насчет Российской Федерации такова, что ее население ни в чем не виновато, а в том что есть проблемы, это вина кремлевской власти. Поэтому когда они решать возвращать или не возвращать Россию в ПАСЕ, то они руководствуются тем, что если РФ не будет в Совете Европы, то российские граждане не смогут себя защитить", – пояснил Кравчук.

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