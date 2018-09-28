Емоційний момент відрядження - Президент П.Порошенко разом з українською делегацією поклали квіти на могилу великого друга України, сенатора Джона Маккейна.

Аннаполіс. В цьому місті знаходиться найвідоміша і найбільша військово-морська академія США, де готують офіцерський склад ВМС Америки. Заснована в 1845 році морським міністром Джорджем Банкрофтом.

В величному мармуровому склепі похований найвідоміший американський адмірал Джон Пол Джонс, який не програв жодної битви.

Саме цей престижний військовий вуз закінчив Джон Маккейн. Прийом курсантів відбувається за умови рекомендацій конгресменів в сенаторів, високих особистісних характеристик.

Сенатор Маккейн заповів поховати його на цвинтарі Академії, де покояться адмірали, військові, герої Америки.

Академія в Аннаполісі вражає. Справжнє місто у місті. Після 15 годин, коли офіційно закінчуються навчання, курсанти самостійно кілька годин займаються спортом, назустріч мчать хлопці і дівчата, качають прес прямо на галявинці, спортмайданчики зайняті командами.

Звук сурми, жалобна мелодія. Всі курсанти зупиняються, вшановуючи пам‘ять великого випускника Академії, сенатора Маккейна. Це вражає.

Тут гостро відчуваєш, наскільки для виховання справжнього офіцера важливі традиція, відповідальність, дисципліна, взаємоповага, честь. Дуже хочеться, щоб ці принципи панували у всіх наших військових закладах. До речі, в США військовий, навіть з героїчним бекграундом ,не може отримати звання генерала і адмірала , якщо він мав проблеми з нижчими по званню, принижував солдатів.

І ще одна важлива відмінність відразу кидається в очі - серед курсантів багато дівчат, які нарівні з однокурсниками мчать свій щоденний крос, опановують військову науку й точно впевнені, що вони можуть зробити кар‘єру в ВМС США до найвищих посад і звань.

Дуже важливо побувати тут і відчути, в якій атмосфері отримав освіту і загартував характер Джон Маккейн. Його правильно виховали - родина, країна і альма-матер. Й Він дійсно був великою Людиною, справжнім другом України. Дякуємо Вам за все, сенаторе!