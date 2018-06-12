Македония ради вступления в НАТО согласилась изменить название страны

Македония в связи с желанием вступить в НАТО вскоре будет переименована в Республику Северную Македонию.

Как передает Ekathimerini, об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, страна которого продолжала многолетние споры относительно названия небольшой балканской страны.

"У меня хорошие новости. Только что мы достигли договоренности с премьером Бывшей Югославской Республики Македония в вопросе, который занимал наши умы много лет. У нас есть договор, и я счастлив, потому что он охватывает все условия, установленные греческой стороной", - рассказал Ципрас.

Македония со времен распада Югославии спорит с Грецией относительно названия. По требованию Греции Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ). Греция настаивает на том, чтобы название Македонии было изменено, чтобы избежать путаницы с греческой провинцией - историческим регионом Македония, которая граничит с одноименной независимой республикой.

В связи с этим спором Греция блокировала вступление Македонии в Европейский Союз и НАТО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Македония находится среди тех стран, которые надеются на вступление в Евросоюз.