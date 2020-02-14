Признался, что врал ФБР о России: в США возобновили следствие по экс-советнику Трампа

Генеральный прокурор США Уильям Барр назначил прокурора для проверки уголовного дела против бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники в пятницу, 14 февраля, сообщает The New Tork Times.

Отмечается, что это может вызвать больше обвинений в политическом вмешательстве высших должностных лиц Министерства юстиции в работу профессиональных прокуроров.

В США возобновили следствие по экс-советнику Трампа Флинну 112 Украина

В течение последних двух недель внешние прокуроры начали усиленно допрашивать линейных прокуроров в вашингтонском офисе по различным делам. Они рассказали на условиях анонимности, что "обсуждали деликатные внутренние дискуссии".

При этом большинство дел, которые принялись перепроверять прокуроры, касаются друзей и соратников Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что бывший советник президента США Майкл Флинн в день инаугурации Дональда Трампа отправил своему бизнес-партнеру сообщение о том, что экономические санкции против России будут отменены в срочном порядке.

1 декабря 2017 года спецпрокурор США выдвинул официальные обвинения Майклу Флинну.

Его подозревали в "умышленной и сознательной" даче ФБР ложных показаний относительно его контактов с послом России в США Сергеем Кисляком. По данным следствия, Флинн скрыл информацию о том, что обсуждал с Кисляком санкции США против России. Вскоре Флинн признался, что действительно врал.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!