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14 февраля • обновлено в 21:16
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Признался, что врал ФБР о России: в США возобновили следствие по экс-советнику Трампа

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Генеральный прокурор США Уильям Барр назначил прокурора для проверки уголовного дела против бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники в пятницу, 14 февраля, сообщает The New Tork Times.

Отмечается, что это может вызвать больше обвинений в политическом вмешательстве высших должностных лиц Министерства юстиции в работу профессиональных прокуроров.

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В течение последних двух недель внешние прокуроры начали усиленно допрашивать линейных прокуроров в вашингтонском офисе по различным делам. Они рассказали на условиях анонимности, что "обсуждали деликатные внутренние дискуссии".

При этом большинство дел, которые принялись перепроверять прокуроры, касаются друзей и соратников Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что бывший советник президента США Майкл Флинн в день инаугурации Дональда Трампа отправил своему бизнес-партнеру сообщение о том, что экономические санкции против России будут отменены в срочном порядке.

1 декабря 2017 года спецпрокурор США выдвинул официальные обвинения Майклу Флинну.

Его подозревали в "умышленной и сознательной" даче ФБР ложных показаний относительно его контактов с послом России в США Сергеем Кисляком. По данным следствия, Флинн скрыл информацию о том, что обсуждал с Кисляком санкции США против России. Вскоре Флинн признался, что действительно врал.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Майкл Флинн Дональд Трамп
Место
США
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Ukraine The
Ukraine The
Конечно сейчас начнут трясти все демократическое шобло, которое сфальсифицировало массу дел и пыталось 2 раза устроить гос.переворот.
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