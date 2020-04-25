Власти США уверены в том, что коронавирус COVID-19 возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.

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Соединенные Штаты работают с другими государствами, "чтобы убедиться, что они понимают это". Такое заявление сделал американской госсекретарь Майкл Помпео, передает The Week.

"Мы должны привлечь к ответственности стороны, ответственные за гибель людей здесь, в Соединенных Штатах, и огромные экономические издержки, которые несут США", – сказал он, добавив, что вся мировая экономическая система была уничтожена.

Кроме того, заверил Помпео, США пытаются оказать помощь другим государствам в восстановлении экономики.

"Дипломатически мы обращаемся ко странам по всему миру, чтобы помочь им действовать правильно, помочь их экономикам начать восстанавливаться, чтобы быть уверенными, что когда придет время, мы сможем возобновить международные поездки, так что глобальная торговля может возобновиться", – сказал он.

Помпео подчеркнул, что власти Китая знали о вспышке болезни к декабрю 2019 года "и не выполнили базовые обязательства, которые лежат на государстве", как и требования ВОЗ. В то же время Всемирная организация здравоохранения не выполнила свою задачу по защите мира от пандемии, отметил чиновник.

По словам государственного секретаря, власти КНР "многое сделали", чтобы скрыть правду. Помпео сказал, что Штаты знают это и "могут рассказать об этом очень подробно".

Помпео также выступил с утверждением, что Китай и Иран совместно распространяют информацию о COVID-19, которая не соответствует действительности.

"Даже сегодня иранцы работают с китайцами над кампаниями по дезинформации. Авторитарные режимы во времена кризиса, как правило, сотрудничают", – сказал госсекретарь США.

Напомним, о том, что Пекин продолжает скрывать информацию о коронавирусе, ранее заявлял глава Пентагона Марк Эспер.

Помпео в свою очередь говорил, что Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.

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Как писал OBOZREVATEL, накануне власти КНР заявили, что в городе Ухань выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19.