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ПолитикаЭкономика

''Майданное р*гулье!'' Монтян устроила истерику на росТВ из-за украинцев

1.6тЧитать материал на украинском

Скандальная адвокат и блогер Татьяна Монтян, активно поддерживающая оккупационную политику Кремля, выступила с агрессивными выпадами в адрес украинцев на российском телевидении (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Так, она разразилась оскорбительными фразами в адрес соотечественников из-за их патриотизма и противостояния российской агрессии. Истеричный спич предательница Украины озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Очень бесит, когда вы считаете украинцами исключительно все это майданное рагулье! Они не украинцы, они — подстилки Госдепа! Они предали Украину и украинцами больше считаться не могут!" — кричала в припадке она, обращаясь к россиянам.

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Кроме того, она традиционно выступила с маразматичной теорией о том, что Украина якобы вступила в тайный сговор с Западом, чтобы разрушить Российскую Федерацию.

"Вот это вот майданное рагулье действительно наглосаксы используют, как дубину, для того, чтобы расправиться с вами! Если вас это устраивает, ну, значит, туда вам и дорога!" — гневно завершила она свою нетрезвую речь, завуалировано призывая страну-агрессора к расправе над Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монтян в прямом эфире набросилась с истеричными претензиями на кремлевских пропагандистов из-за того, что РФ не присоединила к себе Донбасс по крымскому сценарию. Коллаборантка обвинила представителей страны-агрессора в том, что они считают "народ Донбасса" неполноценным и со временем намерены вернуть захваченные территории Украине.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Татьяна Монтян
Место
Россия
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Моня
Моня
"..Треба постiйно обстрiлювати цiх донбасiвських сепарiв, доки вони не почують, що життя українцiв вже змiнилось на краще i вони, мабуть, почали вже жити майже як европейцi.." - А. Парубiй.
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Крым Андрей
Крым Андрей
"...агрессивными выпадами, истеричный спич, оскорбительными фразами, кричала в припадке, завершила свою нетрезвую речь, выступила с маразматичной теорией..." Эту подборку фраз, которые вообще не должны звучать из уст журналиста, вмещает в себе коротенькая, в четыре небольших абзаца, заметка. Но пропагандисты у нас только российские СМИ. Ха-ха. Им до таких пропагандонов, как на обозревателе, ещё расти и расти.
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