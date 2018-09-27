''Майданное р*гулье!'' Монтян устроила истерику на росТВ из-за украинцев

Скандальная адвокат и блогер Татьяна Монтян, активно поддерживающая оккупационную политику Кремля, выступила с агрессивными выпадами в адрес украинцев на российском телевидении (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Так, она разразилась оскорбительными фразами в адрес соотечественников из-за их патриотизма и противостояния российской агрессии. Истеричный спич предательница Украины озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Очень бесит, когда вы считаете украинцами исключительно все это майданное рагулье! Они не украинцы, они — подстилки Госдепа! Они предали Украину и украинцами больше считаться не могут!" — кричала в припадке она, обращаясь к россиянам.

Кроме того, она традиционно выступила с маразматичной теорией о том, что Украина якобы вступила в тайный сговор с Западом, чтобы разрушить Российскую Федерацию.

"Вот это вот майданное рагулье действительно наглосаксы используют, как дубину, для того, чтобы расправиться с вами! Если вас это устраивает, ну, значит, туда вам и дорога!" — гневно завершила она свою нетрезвую речь, завуалировано призывая страну-агрессора к расправе над Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монтян в прямом эфире набросилась с истеричными претензиями на кремлевских пропагандистов из-за того, что РФ не присоединила к себе Донбасс по крымскому сценарию. Коллаборантка обвинила представителей страны-агрессора в том, что они считают "народ Донбасса" неполноценным и со временем намерены вернуть захваченные территории Украине.