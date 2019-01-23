''Майдан'' в Венесуэле: Мадуро объявил о разрыве отношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, против правления которого восстали тысячи граждан страны, объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Об этом он заявил в своем обращении в среду, 23 января, передает AFP. Также он дал 72 часа американским дипломатам, чтобы они покинули страну.

Выступление Мадуро произошло уже после того, как оппозиция объявила "переходным" президентом Венесуэлы главу парламента Хуана Гуайдо.

Избрание Гуайдо лидером Венесуэлы первым поддержал президент США Дональд Трамп. Вслед за ним аналогичный шаг совершили еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор и Коста-Рика и Гватемала.

Николас Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, во время протестов в Каракасе (Венесуэла) против президента Николаса Мадуро начались столкновения между протестующими и силовиками. Военные начали использовать слезоточивый газ, а вскоре открыли стрельбу по людям. Погибли минимум 4 человек, также есть раненые и много задержанных.

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