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''Майдан'' в Венесуэле: Мадуро объявил о разрыве отношений с США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, против правления которого восстали тысячи граждан страны, объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Об этом он заявил в своем обращении в среду, 23 января, передает AFP. Также он дал 72 часа американским дипломатам, чтобы они покинули страну.

Выступление Мадуро произошло уже после того, как оппозиция объявила "переходным" президентом Венесуэлы главу парламента Хуана Гуайдо.

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Избрание Гуайдо лидером Венесуэлы первым поддержал президент США Дональд Трамп. Вслед за ним аналогичный шаг совершили еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор и Коста-Рика и Гватемала.

Николас Мадуро

Николас Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, во время протестов в Каракасе (Венесуэла) против президента Николаса Мадуро начались столкновения между протестующими и силовиками. Военные начали использовать слезоточивый газ, а вскоре открыли стрельбу по людям. Погибли минимум 4 человек, также есть раненые и много задержанных.

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Персоны
Николас МадуроХуан Гуайдо
Место
ВенесуэлаКаракас
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Как бы там небыло, а жильё рядом с Яныком ему надо подыскивать, причём — срочно!!!
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Не передёргивайте, вислоухие. Майдан - это готовность всю страну подложить под пендосов за корзину печенек. Тут как раз обратнонаправленное действие.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Xoзяин дырки в сортире,дело в том,даунисче,что за 19 лет правления Чавеса-Мадуро вполне успешная Венесуэла превратилась в абсолютно нищую страну с голодающим населением.При этом запасы нефти там крупнейшие в Западном полушарии.Так что печеньки засунь в себя поглубже, олигофренисче.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Xoзяин Xoxлов, все они правильно называют.Такой же чел нарисовался,как шоколадный в свое время,которого поддерживают США.Майдан,путч,переворот...можно называть как угодно.Амы бесятся за то,что им Чавес дал пинка из страны и национализировал все,что им пренадлежало.Вот они и уморили Чавеса и жаждут реванша.
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