"Майдан" в Никарагуа: митинги пенсионеров переросли в кровавую бойню

В столице Никарагуа с 18 апреля проходят массовые протесты, которые начали пенсионеры, а продолжили студенты.

Как пишет ВВС, за это время в стычках с полицией погибло более 70 человек.

"Протесты начались против повышения налогов и пенсионной реформы, но превратились в массовое движение против президента, бывшего коммуниста Даниэля Ортеги и его жены Росарио Мурильо, которых обвиняют в попытке установить диктатуру", - отмечает издание.

Отмечается, что сначала на протесты вышли преимущественно пенсионеры. После этого их беспощадно избили представители проправительственных группировок. После этого вопиющего случая насилия на улицы вышли десятки тысяч демонстрантов.

Стоит отметить, что насилие оказывают обе стороны.

"Многие полицейские были ранены в столкновениях. Однако гибель десятков демонстрантов вызвала гнев у многих никарагуанцев. Демонстранты используют против полицейских "мортиры" - самодельное оружие, из которого стреляют ракетными снарядами. Подобное оружие начали использовать и их противники из лагеря сторонников президента Ортеги", сказано в материале.

Жена президента Росарио Мурильо, которая является одновременно вице-президентом Никарагуа, назвала насилие со стороны полиции "законной защитой против небольшой группы" мятежников.

Молодежь и особенно студенты являются движущей силой протестов. Некоторые университеты полностью заблокированы, а в их помещениях студенты возвели баррикады.

На прошлой неделе протесты возобновились с новой силой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил об отмене реформы социального обеспечения, которая привела к волне массовых протестов.

По состоянию на 26 апреля в протестах в Никарагуа погибли 63 человека, еще 15 пропали без вести, 160 человек – ранены.