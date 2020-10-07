"Майдан" в Кыргызстане продолжился: главное о протестах оппозиции за 7 октября

Второй день протестов после парламентских выборов в Кыргызстане завершился неспокойно. В Бишкеке поздно вечером поступали сообщения о погромах и провокациях.

Толпы неизвестных пытались громить столичные торговые центры, кафе и даже выдвинулись в государственную резиденцию. Им помешали дружинники.

По состоянию на утро 7 октября в городе все спокойно.

Напомним, что в понедельник, 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.

Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". В итоге между протестующими и силовиками произошли столкновения.

OBOZREVATEL следит за развитием событий в Кыргызстане онлайн:

00:05 – Протестующие пытались штурмовать здание Финпола (Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями), но его "отбили".

00:30 – Толпы неизвестных пытались громить торговый центр "Vefa", кафе "Нават" и даже выдвинулись в Госрезиденцию. Им помешали дружинники.

07:00 – Милиция сообщила, что сейчас в Бишкеке все спокойно.

07:55 – Российскую авиабазу "Кант" в Киргизстане перевели на режим усиления противодействия терроризму из-за массовых протестов в республике, пишет российский "РБК". При этом не уточняется, что это именно за режим.

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