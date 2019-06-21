"Майдан" в Грузии выдвинул ультиматум: что будет дальше

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия заявил, что протесты в Тбилиси продолжатся, однако будут проходить мирно. Также он объявил ультиматум местным властям.

"Мы требуем немедленной отставки председателя парламента [Ираклия] Кобахидзе, отставки министра внутренних дел [Георгия] Гахария, а также внесения изменений в избирательный кодекс, в частности, перехода избирательной системы на пропорциональные выборы", — цитирует его слова "Интерфакс".

Уточняется, что часть митингующих начала сооружать баррикады недалеко от здания тбилисской филармонии. Люди перегородили улицу автобусом и мусорными баками.Лидеров оппозиции на месте событий нет.

Протесты в Грузии

При этом в центре грузинской столицы мобилизованы полицейские силы, перед зданием парламента городские службы приступили к очистке территории.

В то же время премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что организаторы массовых беспорядков ответят за "попытку дестабилизации в стране".

"Международное сообщество и дипломатический корпус полостью проинформированы о том, как развивались процессы. Мы обещаем, что этим людям придется ответить за попытку дестабилизации. Хотим еще раз призвать общество к спокойствию. Власть защитит безопасность каждого гражданина и обеспечит общественный порядок", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим местная власть уже проигнорировала требования протестующих, после чего они штурмом взяли здание парламента.

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