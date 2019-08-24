"Майдан" в Гонконге вспыхнул с новой силой: впечатляющие фото и видео

В Гонконге 24 августа произошли столкновения между силовиками и протестующими, спецназовцы применяли слезоточивый газ и дубинки, а протестующие бросали в них камни и бутылки.

Тысячи демонстрантов собрались в промышленном районе Гонконга Квун Тонг. Там десятки полицейских со щитами и дубинками заблокировали им проход. В ответ протестующие, которые были на передовой, построили баррикаду и расписали стены окружающих домов оскорблениями в адрес полиции, пишет DW.

Позже некоторые из демонстрантов начали бросать камни в силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ и дубинки. После этого протестующие отступили, а некоторых из них задержали полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, массовое возмущение граждан Гонконга вызвал рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай. Как считают протестующие, закон об экстрадиции может использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая в Гонконг.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге от времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. Волна протестов, которая длится с июня, уже вызвала значительные потери для экономики Гонконга, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.

Вместо этого правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме". 12 августа власти Китая стянули вооруженные силы к Гонконгу. Военные и силовики провели учения вблизи Гонконга, где в частности отрабатывался силовой разгон демонстраций.

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