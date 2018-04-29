Майдан в Армении: лидер протестов встретился с посланцами Кремля

В Армении лидер протестов оппозиции Никол Пашинян провел встречу с делегацией депутатов Госдумы России, на которой обсудил дальнейшие отношения с РФ.

О результатах переговоров он сообщил 29 апреля на митинге своих сторонников в Ереване, передает РИА Новости.

"Сегодня мы провели очень эффективную встречу с делегацией Госдумы России. Встреча прошла в теплой атмосфере, и мы расстались друзьями. Было отмечено, что наш процесс не только не угрожает армяно-российской дружбе, но и в ближайшем будущем наши отношения будут развиваться и углубляться, что принесет пользу национальным и государственным интересам Армении", - сказал Пашинян.

Он добавил также, что Армения будет развивать отношения и с другими странами, в частности, США, Китаем, странами ЕС.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" ("Исход"), выдвигать кандидатуры на пост премьера он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" ("Исход") — девять, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — семь.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко рассказал, как Россия может использовать протесты в Армении.