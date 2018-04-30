"Майдан" в Армении: лидер протестов пошел на попятную

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал сторонников не выходить на акции до вечера 30 апреля.

По его словам, необходим тайм-аут, пишет "Немецкая волна".

"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения... Берем тайм-аут", - отметил Пашинян.

Он также не исключил проведения в стране внеочередных выборов парламента в течение двух месяцев.

В то же время оппозиционер добавил, что будет обсуждать предоставление всем "равных стартовых возможностей" в предвыборной борьбе.

Никол Пашинян Life.ru

Как сообщал "Обозреватель", ранее лидер протестов в Армении встретился с посланцами Кремля.