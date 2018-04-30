"Майдан" в Армении: лидер протестов пошел на попятную

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал сторонников не выходить на акции до вечера 30 апреля.
По его словам, необходим тайм-аут, пишет "Немецкая волна".
"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения... Берем тайм-аут", - отметил Пашинян.
Он также не исключил проведения в стране внеочередных выборов парламента в течение двух месяцев.
В то же время оппозиционер добавил, что будет обсуждать предоставление всем "равных стартовых возможностей" в предвыборной борьбе.
Никол Пашинян
Life.ru
Как сообщал "Обозреватель", ранее лидер протестов в Армении встретился с посланцами Кремля.
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