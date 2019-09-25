"Мафиози!" Скандал с импичментом Трампа получил жесткое продолжение

Публикация стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского не убедила демократов отказаться от попыток импичмента.

Представители Демократической партии в Конгрессе не удовлетворены содержанием стенограммы, а также обвинили Трампа в "грубейшем нарушении" при разговоре с Зеленским, передает "Интерфакс-Украина".

"Публикация записей звонка Белым домом подтверждает, что имело место поведение президента, подрывающее целостность наших выборов, престиж должности, которую он занимает, и нашу национальную безопасность", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Эти записи показывают классический шантаж мафиозного типа в отношении лидера иностранного государства", - высказался председатель комитета по разведке палаты представителей США демократ Адам Шифф.

В свою очередь член палаты представителей от Демократической партии Тед Лиу заявил, что Трамп попросил Зеленского "собрать грязь на своего политического оппонента, поскольку доказательств коррупции не было".

"Так даже стенограмма, произведенная этим Белым домом, указывает на то, что Трамп просил Украину дискредитировать Джо Байдена? Окей, пришло время импичмента", - возмутился член палаты представителей Дэвид Чичиллине.

В США готовят импичмент Трампа

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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