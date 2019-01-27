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Мадуро проехался на танке: армия ''друга Путина'' начала подготовку к войне

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Армия Венесуэлы начала масштабную проверку военной техники перед учениями.

Об этом 27 января сообщил в Twitter президент страны Николас Мадуро, который был свергнут в результате масштабных протестов при участии лидеров оппозиции.

Мадуро запустил прямую трансляцию репортажа, снятого во время его посещения стрельб. На кадрах были показаны танки, БМП, десантные катера. На одном из танков политик прокатился лично.

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Крупные учения в Венесуэле начнутся 10 февраля. Мадуро заявил, что армия "готовится защищать суверенитет и территориальную целостность" страны.

Николас Мадуро

Николас Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные протесты охватили столицу Венесуэлы 23 января. Против Мадуро вышли тысячи граждан, на улицах города начались столкновения с силовиками, которые закончились человеческими жертвами.

В тот же день лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США подержал его и признал новым лидером государства. Вскоре на аналогичный шаг пошли еще 9 стран.

Накануне Мадуро жестко ответил на ультиматум Европы, обвинив ее в потакании американскому главе Дональду Трампу.

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Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
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Комментарии
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Мотли Крю
Мотли Крю
Хохложопые по своей, от природы продажной , ментальности, сразу бы сдались в плен))))
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Мотли Крю, то-то вы себе зубы на дамбасе уже который год ломаете, кацапье поганое. А ещё удобряете украинскую землю перегноем дохлых свинособак со всей расеи))))
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Ukr Igore
Ukr Igore
Мотли Крю, Эксперт, уйди и забейс в угол.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославие головного мозга
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Общей границы у Венесуэлы с паРашей нет. Поэтому Мадура может в последний раз покататься на танке, пока народ его не порвал :-)
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2 из 3 ответов | показать все
Ukr Igore
Ukr Igore
Мотли Крю, Для кацапа покладистей? Кормите их, 17 млрд. для пенсионеров Срашки не деньги.
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Мотли Крю, руцкий, а чаво у тебя погоняло такое не скрепное?
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