Мадуро проехался на танке: армия ''друга Путина'' начала подготовку к войне

Армия Венесуэлы начала масштабную проверку военной техники перед учениями.

Об этом 27 января сообщил в Twitter президент страны Николас Мадуро, который был свергнут в результате масштабных протестов при участии лидеров оппозиции.

Мадуро запустил прямую трансляцию репортажа, снятого во время его посещения стрельб. На кадрах были показаны танки, БМП, десантные катера. На одном из танков политик прокатился лично.

Крупные учения в Венесуэле начнутся 10 февраля. Мадуро заявил, что армия "готовится защищать суверенитет и территориальную целостность" страны.

#EnVivo 📹 | Llegamos a la Base Naval C/A. Agustín Armario, en el estado Carabobo. Continuamos con los Ejercicios Militares de nuestra digna #FANB. https://t.co/LnyAfHFR6a — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 января 2019 г.

Николас Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные протесты охватили столицу Венесуэлы 23 января. Против Мадуро вышли тысячи граждан, на улицах города начались столкновения с силовиками, которые закончились человеческими жертвами.

В тот же день лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США подержал его и признал новым лидером государства. Вскоре на аналогичный шаг пошли еще 9 стран.

Накануне Мадуро жестко ответил на ультиматум Европы, обвинив ее в потакании американскому главе Дональду Трампу.

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