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Мадуро принял беспрецедентные меры безопасности: Венесуэла взбунтовалась из-за блэкаута

4.1тЧитать материал на украинском

Оппозиционные силы Венесуэлы, практически вся территория которой осталась обесточенной, призвали граждан выйти на митинг в столице (Каракасе), чтобы поддержать давление на президента Николаса Мадуро.

Акция была запланирована на субботу, 9 марта, передает Reuters. Шествие должен возглавить лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Я призываю народ Венесуэлы на улицах выступить против коррумпированного и некомпетентного режима узурпатора, который оставил нашу страну в неведении", — заявил Гуайдо.

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Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Comments.ua

По информации ТАСС, накануне митинга в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе были установлены металлические барьеры примерно полтора метра высотой с пропущенной поверху колючей проволокой.

У заграждений дежурили вооруженные солдаты. В материале подчеркивается, что столь серьезные меры безопасности еще не принимались в дни митингов во время продолжающегося политического кризиса в стране.

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Как ожидается, Мирафлорес станет конечной точкой шествия сторонников президента Николаса Мадуро, которые также собираются на "встречную акцию". Людей призывают приходить на проспекте Либертадор в центре Каракаса.

По информации ТАСС, туда уже прибыли примерно 1,5-2 тыс. человек. Ожидается, что они придут в Мирафлорес и перед ними выступит Мадуро.

Мадуро принял беспрецедентные меры безопасности: Венесуэла взбунтовалась из-за блэкаута

reuters.com

Между тем, сторонники оппозиции собираются на проспекте Виктория к югу от центра города, откуда также можно выйти к Мирафлорес.

ВВС пишет, что поскольку отключение электроэнергии повлияло на общественный транспорт и мобильность в столице, это может оказать влияние и на явку граждан на протестные акции.

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Отметим, в четверг вечером, 7 марта, страна погрузилась в темноту, которую правящая Социалистическая партия назвала актом саботажа, спонсируемого США, но критики оппозиции высмеяли это заявление.

Отключение электричества стало ударом, прежде всего, по больницам — они не в состоянии обеспечить достаточное резервное производство энергии, что ставит под угрозу жизни людей. Кроме того, ситуация заставила правительство отменить обучение детей в школах и приостановить рабочие дни.

Мадуро принял беспрецедентные меры безопасности: Венесуэла взбунтовалась из-за блэкаута

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Николас Мадуро
Место
ВенесуэлаКаракас
Теги
протестфотографии
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Хохлы вон без горячей воды сидят и ничего. Ещё и на второй срок Петропу Рошенко выберут.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Горелов Сергей, в Саранске хохлы живут?? "Отключение горячей воды в Саранске: новые списки адресов 06 августа 2018"
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