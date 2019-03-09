Мадуро принял беспрецедентные меры безопасности: Венесуэла взбунтовалась из-за блэкаута

Оппозиционные силы Венесуэлы, практически вся территория которой осталась обесточенной, призвали граждан выйти на митинг в столице (Каракасе), чтобы поддержать давление на президента Николаса Мадуро.

Акция была запланирована на субботу, 9 марта, передает Reuters. Шествие должен возглавить лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Я призываю народ Венесуэлы на улицах выступить против коррумпированного и некомпетентного режима узурпатора, который оставил нашу страну в неведении", — заявил Гуайдо.

Хуан Гуайдо Comments.ua

По информации ТАСС, накануне митинга в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе были установлены металлические барьеры примерно полтора метра высотой с пропущенной поверху колючей проволокой.

У заграждений дежурили вооруженные солдаты. В материале подчеркивается, что столь серьезные меры безопасности еще не принимались в дни митингов во время продолжающегося политического кризиса в стране.

Как ожидается, Мирафлорес станет конечной точкой шествия сторонников президента Николаса Мадуро, которые также собираются на "встречную акцию". Людей призывают приходить на проспекте Либертадор в центре Каракаса.

По информации ТАСС, туда уже прибыли примерно 1,5-2 тыс. человек. Ожидается, что они придут в Мирафлорес и перед ними выступит Мадуро.

reuters.com

Между тем, сторонники оппозиции собираются на проспекте Виктория к югу от центра города, откуда также можно выйти к Мирафлорес.

ВВС пишет, что поскольку отключение электроэнергии повлияло на общественный транспорт и мобильность в столице, это может оказать влияние и на явку граждан на протестные акции.

Отметим, в четверг вечером, 7 марта, страна погрузилась в темноту, которую правящая Социалистическая партия назвала актом саботажа, спонсируемого США, но критики оппозиции высмеяли это заявление.

Отключение электричества стало ударом, прежде всего, по больницам — они не в состоянии обеспечить достаточное резервное производство энергии, что ставит под угрозу жизни людей. Кроме того, ситуация заставила правительство отменить обучение детей в школах и приостановить рабочие дни.

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