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24 сентября • обновлено в 18:42
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Мадуро прилетел "на поклон" к Путину: первые фото

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В Москву во вторник, 24 сентября, на встречу с президентом России Владимиром Путиным прилетел лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

Фото из аэропорта друг главы РФ опубликовал на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Мадуро написал, что цель визита – укрепление отношений с Россией. "Братские отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом для строительства процветающего будущего Венесуэлы", – отметил он.

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Мадуро прилетел на встречу с Путиным

Мадуро прилетел на встречу с Путиным

Twitter Николаса Мадуро

Мадуро прилетел к Путину

Мадуро прилетел к Путину

Twitter Николаса Мадуро

Пресс-служба Путина сообщила, что встреча президентов пройдет 25 сентября. Они планируют обсудить "актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные и региональные темы, в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы".

Отметим, это первый визит Мадуро к Путину после того, как западные страны отказались признавать его президентом и назвали новым лидером оппозиционера Хуана Гуайдо, который возглавил силы протеста в Каракасе.

Мадуро ранее часто встречался с Путиным

Мадуро ранее часто встречался с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США призвали Россию не вмешиваться в происходящее в Каракасе.

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Персоны
Николас Мадуро Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
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