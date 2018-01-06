Иллюстрация к вранью Минобороны России о том, что (сначала) никакого обстрела не было, и (позже) техника на авиабазе Хмеймим не пострадала.

Вообще, отмечу, что за последние 4 года, начиная с февраля 2014-го, я не помню НИ ОДНОГО заявления Минобороны РФ, которое потом не было бы опровергнуто фактами либо последующими заявлениями самих же военных.

И знаете, это очень хорошо - при таком 100%-м вранье любое официальное заявление (пресс-конференция, брифинг и т.п.) наших военных при правильном прочтении может служить самым надежным источником информации:

"в Крыму не было наших военных", - были;

"мы не обстреливали гумконвой в Сирии", - обстреливали;

"мы разбомбили конвой террористов", - разбомбили колонну беженцев;

"мы сирийские города не бомбим", - бомбим;

"нами уничтожено топливохранилище террористов", - уничтожен гражданский склад минеральных удобрений;

"мы в наземных операциях в Сирии не участвуем", - участвуем;

"российских военных в Донбассе нет", - есть;

"автобус под Волновахой обстреляли ВСУ", - обстреляли сепаратисты;

"вам организован коридор выхода из Иловайского котла", - мы расстреляем вас на марше;

"на один российский Бук границу не пересекал", - пересекал;

"мы воюем с ИГИЛ", - воюем не с ИГИЛ;

"мы МН17 не сбивали", - сбили;

"стреляли Буком из Зарощенского", - стреляли из р-на Снежного;

"Асад не применял химоружие", - применял;

"наш Су-24 не вторгался в воздушное пространство Турции", - вторгался;

"турки не предупреждали экипаж нашего Су-24", - предупреждали;

"рядом с МН17 был укр-Су-25", - не было никого;

"мы взяли Пальмиру", - сдали Пальмиру;

Новости Кремль не собирается аннексировать Донбасс

"наш вертолет потерпел крушение, летчики погибли", - вертолет сбили, летчики расстреляны;

"американский истребитель испугался нашего штурмовика", - наш штурмовик перехвачен американским истребителем;

"Томагавки промазали мимо целей", - "Томагавки" расхерачили базу сирийских ВВС;

"мы могли бы перехватить все Томагавки", - мы их даже не заметили из-за кривизны Земли;

"все наши крылатые ракеты поразили цели", - долетели далеко не все;

"мы выводим войска из Сирии", - черта с два выводим;

и так далее и тому подобное...