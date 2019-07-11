"Люстрируют детей за Бандеру!" Скабеева отличилась новым фейком об Украине

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева выдала за правду нелепую выдумку о том, что вскоре в Украине будут люстрировать детей, которые не признают лидера ОУН Степана Бандеру героем.

Так пособница путинского режима отреагировала на решение запретить представлять Украину на детском "Евровидении" детям, которые выступали на территории оккупированного Крыма. Бурным негодованием по этому поводу Скабеева разразилась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За непризнание Крыма территорией Украины будут сажать на пять лет! Законопроект внес в Верховную Раду Парубий. Радикалы набросились на Зеленского, и чем все закончилось? Правильно – они подружились. Новый украинский президент, как и президент старый, сказали им: "Ребята, я на вашей стороне". Это прямая цитата! Поэтому далее не удивляемся вообще ничему", – едко высказалась пропагандистка, подготавливая зрителей к неадекватному вбросу.

Ольга Скабеева

"Детям, которые были в российском Крыму, отныне нельзя представлять на "Евровидении" Украину. То есть, следующий шаг – люстрировать детей, которые не считают Бандеру героем! До этого тоже, я думаю, доживем", – добавила Скабеева, нагнетая панику среди российской аудитории.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля в Киеве возле здания Министерства внутренних дел прошла акция с лозунгом "Бандера, вставай!". Событие не оставило равнодушной скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которая резко прокомментировала происходящее.

Также пропагандистка взорвалась возмущениями из-за показа в Берлине хип-хоп спектакля о лидере ОУН Степане Бандере.

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