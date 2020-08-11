Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

Столкновения в Минске и других городах Беларуси во вторую ночь протестов были более ожесточенными и продолжались около семи часов. На улицы вышло протестующих не меньше, чем в первый день.

Силовики активно использовали дубинки, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. К разгону граждан присоединились военные и спецназ. Протестующие строили баррикады, вставали в сцепки, перекрывали дороги, использовали ежи, коктейли Молотова и фейерверки.

Первый погибший на акциях протеста пострадал от взрывного устройства. По мнению МВД, он пытался бросить его в сторону спецназа. По другой версии, взрывное устройство в сторону протестующих бросил спецназ.

OBOZREVATEL следит за происходящим:

10:33 – Белорусская и российская пропаганда пришла к выводу, что в массовых протестах в Минске и других городах Беларуси якобы замешана Украина и США.

10:10 – На видео попал момент, как с десяток ОМОНовцев по очереди бьют одного лежащего протестующего.

10:04 – Ночь протестов в Беларуси на фото:

Протесты в Беларуси tut.by

Протесты в Беларуси tut.by

Протесты в Беларуси tut.by

Протесты в Беларуси tut.by

Протесты в Беларуси tut.by

Протесты в Беларуси tut.by

Протесты в Беларуси tut.by

09:55 – Кандидаты в президенты Беларуси Андрей Дмитриев и Сергей Черечень заявили, что готовят жалобу на результаты выборов, считают их недействительными.

09:45 – Работники Минского электротехнического завода им. Козлова вышли на забастовку.

Telegram "МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ"

09:21 – Следственный комитет Беларуси обратился к гражданам с призывом "задуматься о последствиях протестных действий и быть благоразумными".

09:13 – В Беларуси объявили общенациональную забастовку: людей призвали не выходить на работу.

09:05 – Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания включила "инструменты антицензуры" в Беларуси.

09:01 – Кандидат в президенты США Джо Байден выступил в поддержку участников протестов в Беларуси.

08:48 – Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится на свободе в безопасности, накануне она выехала в Литву.

08:40 – После второй ночи протестов в Беларуси десятки людей с сильными ожогами, осколочными и пулевыми ранениями попали в военный госпиталь Минска.

08:16 – Протесты в Беларуси показали на Google Maps: видно, куда свозили технику и где разгоняли митингующих.

05:57 – Протесты в Беларуси утихли после семичасового противостояния людей с силовиками. По состоянию на три часа ночи 11 августа протестующих вытеснили с центра Минска и сняли оцепление.

Одной из последних точек противостояния стал район Кунцевщина. Там активисты возвели баррикады из бетонных свай, металлической арматуры и перекрыли проспект Притыцкого.

01:39 – ОМОН перекрыл главную улицу Минска – проспект Независимости – в районе Октябрьской площади. Там протестующих практически нет, основные события разворачиваются в других районах.

TUT.BY

TUT.BY

TUT.BY

TUT.BY

01:31 – Фото из столицы:

TUT.BY

TUT.BY

Осторожно, 18+!

TUT.BY

01:16 – В центре Минска начали разбирать тротуарную плитку. Протестующие построили баррикады и готовятся оборонять позиции.

С военной части в Марьиной горке в столицу движется тяжелая военная техника.

В ход пошла тротуарная плитка. Люди раскалывают ее, чтобы было удобнее бросать pic.twitter.com/jc3QHQBdD6 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 10, 2020

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

01:06 – Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Литва, Польша) обеспокоены ситуацией в Беларусе. Они обратились к Лукашенко.

00:40 – С 11 августа в стране объявили бессрочную забастовку.

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

00:38 – В Бресте против протестующих вышли военные.

У Бресті проти протестувальників вийшли військові pic.twitter.com/Hg79lipYO5 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) August 10, 2020

00:23 – На площади Пушкинской в Минске ОМОН начал зачистку, в ответ в бойцов полетели четыри коктейля Молотова.

00:10 – Из Уручья (микрорайон на окраине Минска, где расположена военная часть) идет тяжелая военная техника, пишет издание "Наша нива".

11 августа

23:58 – МВД Беларуси официально заявило о первом погибшем в ходе протестов в Минске.

23:36 – Павел Дуров написал в Twitter: "Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как Интернет иногда в стране полностью отключается".

23:21 – В Минске люди блокируют движение, в некоторых районах милиция не может к ним проехать.

Минск

23:02 – В сети появилось видео жесткого избиения несовершеннолетних силовиками:

23:02 – Серьезно ранен водитель автобуса на Пушкинской. Осторожно, фото 18+!

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

22:58 – Публикуем фото протестов в Минске:

Минск

Центр Минска

Belsat.eu

Belsat.eu

Belsat.eu

Belsat.eu

В Белоруссии силовики перепутали автобус с автозакомhttps://t.co/d6ekwBQiX2 pic.twitter.com/CcLBbZF538 — РИА Новости (@rianru) August 10, 2020

22:54 – В сети появились видео жестокого разгона в Беларуси митингующих сотрудниками ОМОНа. Они использовали щиты и биты, при этом наносили удары по лежащим людям, били также кулаками.

22:45 – В Бресте, где вспыхнули очень жесткие столкновения, один ОМОНовец снял шлем и ушел из толпы, отказавшись разгонять митинг.

По данным Telegram-каналов, стрельба и взрывы гранат в городе не утихают. Группа протестующих якобы ответила, запустив салют по милиционерам.

22:43 – На проспекте Рокоссовского в Минске задержали девушку. Ей сломали ребро. Приехала скорая, но медиков к ней не пускают.

Минск

Минск

22:40 – В Гомеле силовики вышли на улицы, однако разгоны митингов не проводят.

22:36 – В сети появилось видео жесткого избиения протестующего в автобусе.

Осторожно, нецензурная лексика!

Мусор избивает задержанного в автобусе.



Мусорская жёсткость везде одинакова. Просто какой-то блядский интернационал. pic.twitter.com/lXGIsz7MEX — Boris Kantorovich (@kantorrovich) August 10, 2020

22:29 – В Могилеве задержаны 15 байкеров. В Светлогорске – около 20 человек.

22:25 – На Пушкинской в Минске загорелся троллейбус. 2-е кольцо полностью заблокировали люди, однако большинство дорог города заблокировано для милицейской спецтехники. Над площадью Якуба Колоса слышно звуки вертолета.

Автоколона протестувальників у Мінську pic.twitter.com/vGgDYjwWAK — hromadske (@HromadskeUA) August 10, 2020

22:06 – В городе Мозырь Гомельской области прошли жесткие задержания:

22:06 – В Гродно силовики избили человека и наехали на него бусом.

Толпа возле филармонии в Гродно

22:05 – Митингующие строят баррикаду возле метро Пушкинская в Минске.

Протест возле станции метро Пушкинская с квадракоптера

Протест возле станции метро Пушкинская с квадракоптера

Протест возле станции метро Пушкинская с квадракоптера

21:54 – В Бресте разгорелись жесткие стычки. Около школы № 15 протестующие перегораживают дорогу вырванными бетонными лавками, выламывают тротуарную плитку, бьют ее на более мелкие части и бросают в милицию, пишет в Telegram "ЧП Беларусь". Повсюду взрываются светошумовые гранаты.

"В Бресте все очень сложно... В целом, передает наш корреспондент, ситуация настолько отличается от вчерашних протестов в Бресте – которые тоже были очень массовыми и масштабными, но мирными и корректными – что кажется, что это не тот город и не те люди", – сказано в сообщении.

На проспекте в центре города ОМОН на спецтехнике пытаются сбивать людей, по гражданам стреляют.

21:53 – Возле универсама "Рига" в Минске собрались сотни людей:

NEXTA Live

21:47 – Белорусские силовики начали разгон протестующих с применением спецсредств, в центр Минска подтянуты подразделения внутренних войск.

На улице Кальварийской силовики открыли огонь по гражданам, предварительно, – резиновыми пулями. Ранение в ногу получила журналистка оппозиционного ресурса "Наша Ніва". Очевидцы также сообщают о применении светошумовых гранат и избиениях активистов.

21:35 – Улица Машерова в Минске:

Telegram-канал "Милитарист"

21:24 – В штабе Тихановской заявили, что ее удерживают силой в здании ЦИК, выход заблокировали.

21:16 – В городе Молодечно Минской области люди стали на колени перед ОМОНом.

Молодечно

21:12 – Улица Кальварийская в Минске:

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

TUT.BY

TUT.BY

TUT.BY

21:07 – Журналиста Семена Пегова освободили из Центра изоляции правонарушителей в Минске. Также отпустили журналистов Старкова и Ласенко.

20:52 – США впервые отреагировали на протесты. Белый дом заявил, что обеспокоен ситуацией после выборов. Он призывает власти воздержаться от применения силы.

20:50 – Появились новые фото и видео военной техники в Минске.

20:49 – В Могилеве на Пионерской на протест собралось уже около 2 000 человек.

20:47 – Акция солидарности в польском Познане:

Познань

Познань

20:27 – Против митингующих снова стали применять светошумовые гранаты. В центре Минска собрались тысячи людей, много также устроили столкновения с полицией в разных районах города.

Силовики в Білорусі знову застосували гранати проти протестувальників — у країні знову вийшли на протести pic.twitter.com/Rvcrdbp1ao — hromadske (@HromadskeUA) August 10, 2020

20:19 – в КГБ Беларуси сообщили о подготовке покушения на Светлану Тихановскую. Его удалось предотвратить.

20:12 – Люди заблокировали дорогу по ул. Кальварийская.

Активисты в Минске заблокировали движение.

Активисты в Минске заблокировали движение.

20:09 – Активисты идут в центр с востока Минска:

Протестующие собираются в центре города

20:08 – Около 100 сторонников оппозиции собрались у гостиницы "Юбилейная" в районе минской стелы, милиция проводит задержания.

20:04 – Протестующие продолжают собираться. Со всех районов Минска идут колонны людей. На видео – район Серебрянка:

20:02 – В столице заметили внутренние войска с оружием на крышах:

Военные в Минске

19:59 – СК Беларуси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков. Некоторым из подозреваемых светит до 15 лет лишения свободы.

Также СК отчитался, что 10 августа в стране были задержаны более 80 человек, большинство – молодые люди, часть из которых, как утверждается, находилась в наркотическом или алкогольном опьянении.

19:57 – У стелы в Минске люди оставляют цветы:

Стела Минску – городу-герою

Стела Минску – городу-герою

19:55 – Акция солидарности во Львове:

Митинг во Львове

19:52 – Корреспондент российского агенства RT Константин Придыбайло сообщил о своем задержании в Минске. Кроме того, возле ул. Освобождения, 13, был задержан один из координаторов инициативы BYCOVID19 Андрей Ткачев.

19:45 – Тем временем в Киеве состоялась акция протеста под посольством Беларуси и стычки митингующих с правоохранителями. Задержали, предварительно, не менее шести человек.

19:39 – Людей на улице Максима Богдановича в Минске обыскивают, рядом – много автозаков и силовиков.

Telegram-канал "Усы Лукашенко"

18:50 – В центр Витебска стягивают силовиков, движение частично блокировано.

18:46 – В Минске начались задержания. Вдоль проспекта Машерова выстроены автобусы с ОМОНом. У журналистов силовики тщательно проверяют документы и фотографируют.

В Минске начались задержания Sputnik Беларусь

В Минске начались задержания Sputnik Беларусь

Вдоль проспекта Машерова выстроены автобусы с ОМОНом Sputnik Беларусь

18:42 – Тихановская обжаловала результаты выборов, подав соответствующее заявление в ЦИК. Она также заявила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

17:39 – Во время уличных протестов в Минске пострадал ребенок – 5-летний мальчик сильно травмировал руку, упав от взрыва, вероятно, светошумовой гранаты.

17:35 – В МИД Чехии заявили, что Прага не имеет отношения к организации протестных акций в Беларуси.

17:01 – Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю победы на выборах президента Беларуси.

16:58 – В МИД Австрии считают, что выборы президента Беларуси не отвечали стандартам и рекомендациям ОБСЕ.

16:55 – На улицах Минска заметили машину, которая убирает с тротуаров все мусорные баки. Вероятно, так власть хочет помешать протестующим строить баррикады.

В Минске убирают с улиц все мусорки Telegram-канал NEXTA Live

16:54 – Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал власти Беларуси не применять силу против своих граждан.

16:51 – Эксперт по электоральной статистике Борис Овчинников заявил, что, согласно альтернативному подсчету голосов, Тихановскую поддержали 64% избирателей, а Лукашенко – 23%.

16:16 – Глава ПАСЕ Рик Дамс усомнился в честности выборов в Беларуси.

16:08 – ЦИК Беларуси обновил предварительные данные о результатах голосования на выборах президента. Лукашенко набирает 80,08%, Тихановская –10,09%.

15:02 – Избитый ОМОНом в Минске Евгений Заичкин выжил, и ему провели сложные операции.

14:55 – Лукашенко заявил, что силовики действовали мягко и якобы применяли резиновые пули только один раз.

14:42 – В Беларуси начались забастовки из-за результатов президентских выборов.

14:08 – Мировые лидеры некоторых стран уже поздравили действующего главу Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

14:06 – В Минске во время массовых протестов 9 августа был задержан российский пропагандист Семен Пегов. Он уже почти сутки не выходит на связь.

Момент задержания Семена Пегова в Минске TUT.BY

13:57 – Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского "не советовать Беларуси, как ей жить".

13:36 – Глава Европарламента Жозеп Боррель от имени ЕС призвал к освобождению арестованных в Беларуси.

13:35 – В МИД Польши предупредили, что ЕС, вероятно, рассмотрит введение новых санкций в отношении Беларуси.

13:33 – Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен акцентировала внимание на том, что притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе. В этой связи она призвала белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на выборах.

13:32 – В Минске проходит срочная встреча послов государств ЕС. Они обсуждают выборы и сложившуюся ситуацию в стране.

13:30 – Лукашенко обвинил в организации протестов в его стране людей из Чехии, России, Польши и "майданутых" из Украины. Он заверил, что не даст разорвать страну и заступился за ОМОН.

13:29 – Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выборы в его стране прошли как общенациональный праздник. Что касается протестующих, то их он назвал управляемыми Западом "овцами".

13:17 – Правительство Германии считает, что во время голосования в Беларуси не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.

12:46 – Возле Дворца Независимости в Минске, который является резиденцией президента Беларуси Александра Лукашенко, начались подозрительные маневры.

12:18 – В МВД Беларуси сказали, что задержали около 3000 человек. Из них около тысячи в Минске и более двух – в других регионах республики. В целом протесты прошли в 33 городах страны.

12:16 – Главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Беларуси. По ее словам, если информация о погибших в ходе протестов подтвердится, то это станет "началом конца" нынешней власти.

11:46 – Сообщается о том, что сотрудники Белорусского металургического завода устроили забастовку.

Забастовка рабочих на БМЗ Telegram-канал NEXTA Live

11:45 – По данным МВД Беларуси, в ходе акций протеста 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

11:43 – Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой созвать внеочередной саммит Европейского совета по ситуации в Беларуси после президентских выборов.

11:19 – Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах.

11:17 – В Следственном комитете Беларуси сообщили, что на протестах пострадали десятки силовиков.

11:02 – Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты голосования.

10:58 – В Министерстве здравоохранения Беларуси заявили, что не владеют информацией о пострадавших в результате протестов в Минске 9-10 августа.

10:57 – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах.

10:56 – Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в его стране. Он заявил, что политика должна быть одна – люди.

10:22 – Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах.

10:20 – Правозащитники Беларуси сообщили о 213 задержанных в ходе массовых протестов.

10:16 – Появилась информация о первом погибшем в ходе протестов в Минске после выборов президента Беларуси. Молодого человека сбил автозак. Однако в МВД страны не подтвердили это.

09:47 – Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно протестов в Беларуси, призвав отказаться от уличного насилия.

09:10 – В сети публикуют фото с улиц Минска на утро после массовых ночных протестов.

08:45 – По предварительным данным от белорусского правозащитного центра "Весна", в день выборов в стране были задержаны 170 человек: в Минске – 82, по регионам – 88. Среди них оказались правозащитники, журналисты и наблюдатели на участках.

08:35 – В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли шумовые гранаты и спецсредства против участников протестных акций.

08:30 – Президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа отреагировали на разгон протестующих в Минске. Мировые лидеры призвали Беларусь отказаться от насилия после проведения президентских выборов и приступить к диалогу.

07:55 – По всей Беларуси вторые сутки наблюдаются проблемы с интернетом у различных провайдеров, сообщает Sputnik Беларусь. Из-за его отсутствия осложнена работа онлайн-сервисов такси.

07:36 – В ходе протестов в столице Беларуси Минске после президентских выборов сотрудники ОМОНа жестоко избили парня с девушкой, которые просто сидели на лавочке. Происшествие попало на видео.

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют

05:45 – Миру показали душераздирающие фото пострадавших на "Майдане" в Беларуси.

05:40 – Официальные данные о количестве пострадавших ночью отсутствуют. Судя по фото, ранения от действий полицейских получили десятки людей.

03:15 – По состоянию на три часа ночи в столице Беларуси не осталось протестующих. Силовики проводили рейды по дворам и ловили оставшихся на улице и в подъездах.

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют

03:01 – Предварительно, не менее четырех пострадавших при разгоне акций в Минске находятся в реанимации. Также есть неподтвержденная информация об одном погибшем.

02:50 – Список городов, где прошли акции протеста после выборов президента: Минск, Брест, Гродно, Гомель, Могилев, Витебск, Барановичи, Кобрин, Пинск, Молодечно, Лида, Жлобин, Солигорск, Жодино, Бобруйск, Березино, Слоним, Новополоцк, Дзержинск, Фаниполь, Мозырь, Речица, Белоозёрск, Пружаны, Ивацевичи, Ляховичи, Глубокое, Марьина Горка.

02:30 – Белорусское МВД назвало вынужденным применение водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. В ведомстве заявили, что спецсредства понадобились для разгона участников беспорядков.

Минск. Twitter / george markov

02:20 – Очевидцы сообщили, что в некоторых районах Минска протестующих загоняли в "коробку" и закидывали светошумовыми гранатами.

02:18 – В Белоозерске Брестской области силовики опустили щиты и не стали разгонять активистов.

02:17 – В центр Минска направляются вертолеты. В Гродно тем временем сообщают о жестких задержаниях.

02:13 – Новые фото событий в столице Беларуси:

Telegram "Наша Нiва"

Telegram "Наша Нiва"

Telegram "Наша Нiва"

Telegram "Наша Нiва"

02:10 – В Минске на балкон 7 этажа жилого дома залетела газовая граната. МЧС подняли лестницу в квартиру, как утверждают спасатели, там никого не было. Некоторых людей из соседних квартир выводили по лестнице в противогазах.

02:08 – Правозащитный центр "Вясна" сообщил, что по всей Беларуси задержаны минимум 120 человек. Милиция данных по задержанным пока не дает.

02:07 – В Жлобине Гомельской области стянули милицию с ближайших маленьких городов, людей пытаются оттеснить от площади. Есть задержанные. NEXTA Live пишет, что участников акции в районе 25-30 тысяч.

02:04 – Очевидцы сообщили о погибшем от светошумовой гранаты на пересечении Червякова и Машерова (Минск).

02:02 – "РИА Новости" написало, что штаб Тихановской баррикадируется, опасаясь задержаний, заперли все окна и двери.

02:00 – От взрыва гранаты мужчине разорвало стопы (фото 18+):

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

01:53 – В Минске на пересечении проспектов Даумана и Машерова милиционеры стреляли в протестующих резиновыми пулями.

01:51 – Новые фото из Минска:

TUT.BY

TUT.BY

TUT.BY

TUT.BY

TUT.BY

01:50 – В МВД заявили, что весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим, привлечены дополнительные силы.

01:48 – Силовики перекрыли проспект Независимости в центре Минска около зданий КГБ и МВД:

NEXTA Live

01:41 – В Кобрине силовики сложили щиты перед демонстрантами.

01:40 – По данным NEXTA Live, в центре столицы находятся не менее 100 000 человек.

01:39 – Группы ОМОНовцев отдыхают за администрацией президента:

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

01:34 – "Радио Свобода" опубликовала фото пострадавших в ходе протестов (осторожно, на изображениях присутствует кровь).

Предварительно, одной из девушек попала пуля в лицо. Ее забрала реанимация.

Фото 18+!

Пострадавшие активисты. Радио Свобода

Пострадавшие активисты. Радио Свобода

Пострадавшие активисты. Радио Свобода

Пострадавшие активисты. Радио Свобода

01:33 – TUT.BY пишет, что 15 микроавтобусов с сотрудниками ОМОНа проводят зачистку на улице Янки Купалы в Минске. Протестующих вытеснили с перекрестка Богдановича-Купалы в сторону ВДНХ, предварительно бросив светошумовые гранаты.

01:28 – Появилась информация, что в Пинске Брестской области протестующие разбирают тротуарную плитку.

01:18 – Пресс-служба минской милиции заявила: "Сведений о пострадавших у нас нет, нет информации и о применении водометов и светошумовых гранат". Силовики утверждают, что контролируют ситуацию на протестах.

00:57 – Светлана Тихановская связалась с редакцией TUT.BY. Она обратилась с призывом к силовикам и своим избирателям:

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей – предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать".

00:50 – Тысячи людей собрались в центре Минска. Местами установлены баррикады из мусорных баков.

Говорит Москва

00:44 – У стелы "Минск-Город-герой" случилось очередное ЧП: сначала в стычке с силовиками был ранен человек, он упал, вокруг него собралась большая группа людей, которые начали оказывать ему первую помощь. В этот момент в эту группу людей ОМОН кинул несколько светошумовых гранат – пострадали практически все, кто был вокруг раненого.

00:30 – В двух городах Беларуси сотрудники ОМОН опустили щиты или же перешли на сторону активистов.

00:10 – Милиция начала вытеснять протестующих с площади у стелы в Минске.

10 августа

23:53 – МВД Беларуси проводит заседание оперативного штаба в связи с протестами в столице.

23:47 – Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков. Часть людей стоит лицом к лицу напротив ОМОНа и призывают силовиков переходить на сторону народа.

Протесты в Беларуси

23:44 – В Минске силовики применили против протестующих холостые патроны. Кроме того, автозак въехал в толпу людей, предварительно известно о двух пострадавших.

22:58 – В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих.

22:05 – На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты. Среди протестующих есть раненые – "Sputnik Беларусь".

21:50 – В центре Минска на протест собралось около 6 тысяч человек. Начались серьезные столкновения на площади Победы.

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют

21:40 – В Минске и других городах начались задержания, протест разгоняют. Задерживают людей, которые даже ничего не скандируют, а молча ожидают результатов.

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют

Протестующие в центре Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков Telegram/Baza

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют Telegram/Mash

Людям стреляли в спину, а Тихановская уехала из страны: все о протестах в Беларуси онлайн

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют Telegram/Mash

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