Вокруг ситуации в Иране сейчас закручивается какой-то лихой, остросюжетный детектив, который непременно выльется в какую-то драматическую сцену. Достаточно вспомнить Муаммара и то, сколько он просидел на своем троне, а потом все закончилось дрючком в известном месте и контрольным выстрелом агента французской спецслужбы, пока старик не наговорил лишнего.

В Иране ситуация может быть куда жестче. Ведь у Каддафи населения почти не было, а потому даже небольших подачек от нефтедолларового потока хватало для стабильной обстановки в стране.

Если бы он не выжил из ума и не стал угрожать разоблачениями президенту Франции Саркози, то умер бы тихо и в своей постели. А так, повторилась старая истина Экклезиаста: "Многие знания – многие печали". Но Муамар читал другие книжки и не знал этого предупреждения.

Но это в Ливии, а в Иране – огромное население, которое прокормить-то не очень легко, а если оно раскачается в протест, то последний поход Муамара может оказаться недосягаемой милостью для Хаменеи и его гоп-команды, вмести со стражами их революции. Может дойти до того, что их будут вытаскивать из гаремов за бороды и тащить до то удобного места, чтобы высказать свое отношение к ним, к их стражам, их режиму и прочему.

Если Муамар прокололся на угрозах Саркози, то эти мрачные деды сделали ошибку худшего свойства. В стране, залитой нефтью под горлышко, они решили повысить цену на бензин и не просто повысить, а умножить ее на два. Это при том, что страна не может продавать всю добываемую нефть за рубеж из-за санкций. То есть, там просто колоссальный избыток добычи нефти, о чем прекрасно знают все иранцы, а потому – просто механическое и ничем не оправданное повышение цены на продукт внутреннего производства взорвало ситуацию.

Бородатый поц в чалме перепуганно пояснил таким же парням в бурках и папахах, что повышение цены – правильный шаг и хорошо продуманный. Но похоже на то, что такие объяснения уже никому не интересны. Просто верховный мулла надумал решить свои проблемы за счет денег населения, просто вынув деньги из их карманов, через бензоколонку.

И ладно бы эти деньги расходовались на что-то, что в конце концов приносило бы пользу. Нет, они тратятся на оружие, которое потом даром отдается в Сирию, Йемен и еще черт знает куда. А такая щедрость не может браться из воздуха. Вот и решено было вынуть деньги из кошельков населения и у того – "упала планка".

Люди восстали сразу в нескольких местах, а потом, пока в стране не вырубили интернет, об этом узнали повсеместно и пошла волна восстаний не менее чем в ста городах Ирана. Причем, сами иранские наблюдатели говорят о том, что эта волна восстаний намного хуже, чем то, что было какое-то время назад. Там были определенные лидеры, вокруг которых и собирался протест, а в этот раз таких лидеров нет. Люди поднялись самостоятельно, без централизованной координации действий. А это значит, что обычная тактика изоляции активистов и руководителей протестов – не работает.

Хаменеи запаниковал и отдал приказ подавить восстания любой ценой. По состоянию на выходные, результатом расстрелов демонстрантов стало убийство от 100 до 200 человек. Точные данные получить сложно, поскольку там наглухо вырублен интернет.

Но и протестующие, глядя на то, что по ним ведется огонь на поражение, перестали церемониться с властями и силовиками. Есть жертвы и с их стороны. Уже сгорели около ста банков, несколько полицейских участков и вообще непонятно, во что это все может вылиться. Но это лишь часть картины.

Другая часть этого эпического полотна разворачивается за пределами Ирана. Ряд особо умных заявлений высших должностных лиц Ирана о форсированном темпе своей ядерной программы безусловно имело целью запугать европейцев и в первую очередь – Трампа. Это мы не знаем точного состояния дел с ядерной программой Тегерана, а узкие специалисты не просто знают, на какой стадии она находится, но и сколько примерно осталось до дня "D", когда Иран испытает свое ядерное устройство. И чем ближе этот день, тем больше давление на Трампа, как прямое, так и через европейских посредников.

Тут надо заметить, что в общем, проблемы именно такого характера у Ирана возникли после того, как РФ построила атомную электростанцию в Бушере. До этого никто и речи не вел о ядерных амбициях Ирана, а теперь это уже вопрос времени. Но и это еще не все. Как стало известно в конце недели, РФ и Иран достигли соглашения о поставке туда комплексов ПВО/ПРО С-400, на общую сумму в 4,5 миллиардов долларов. Тут же стало известно, что РФ предоставляет Ирану кредит на 5 миллиардов. По сути, Москва согласилась отгрузить Ирану комплексы ПВО без денег и срочно, чтобы Тегеран мог прикрыть свои ядерные объекты. Не исключено, что повышение цен на бензин как раз и должно способствовать выплате денег по российскому кредиту за С-400.

Как можно понять, основная игра бородатых направлена на Трампа, но там совершенно напрасно забыли об Израиле. Дело в том, что там тоже в руках держат секундомер и следят за стрелкой, которая пока еще не добежала до нуля или до того самого дня "D". Причем, Израиль сам прошел путь создания ядерного оружия и прекрасно понимает стадийность этого процесса и когда он становится необратимым.

Новости США ввели новые санкции против Ирана

С учетом того, что иранские лидеры не раз и не два позволяли себе публично говорить о том, что не обязательно применят ЯО против Израиля, как только его получат, у последнего просто нет иного выхода, как лишить бородатых этой возможности. А сделать это можно только силовым способом.

В американской и вообще – западной прессе, рисуются апокалиптические картины сухопутной войны в Иране или чего-то подобного. При этом, обоснование таких сценариев однотипно. Иран упрятал свои обогатительные заводы в толще скальных пород и добраться до них можно только путем массированной атаки тяжелыми боеприпасами. Кроме того, ядерные объекты не концентрируются на какой-то одной площадке, а разбросаны по всей стране. Раз так, то одним коротким ударом их не достать. Надо либо выстраивать воздушную войну, которую Москва предлагает "разрулить" с помощью своих чудо-комплексов ПВО, либо совершать сухопутное вторжение, чтобы наверняка уничтожить эти объекты.

Но мы уверены что в таких жизненно важных вопросах Израиль не станет действовать линейно и найдет варианты, которые смогут решить проблему именно в ходе одного мощного, но короткого удара. Например, можно вывести из строя реакторы, и в отличие от центрифуг, реактор не починишь и не заменишь за неделю. Кроме того, в отличие от спрятанных глубоко внутри скальных массивов сотен центрифуг, реакторы стоят открыто и хоть их прикрывает вся возможная мощь систем ПВО, добраться до них можно.

Вполне возможно, что вопрос этот уже принципиально решен, и теперь Израиль готов отработать самостоятельно. В связи с этим, интересно выглядит сообщение, пришедшее вчера из Иерусалима.

Звучит оно примерно так:

"Генерал армии США и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли приземлился в Израиле в воскресенье утром. Он прибыл для того, чтобы встретиться с начальником штаба ИДФ генерал-лейтенантом Авивом Кочави и другими высокопоставленными представителями обороны.

Визит генерала Милли является частью серии визитов нескольких высокопоставленных военных руководителей вооруженных сил США, в том числе начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна, командующего ВВС США в Европе – ВВС Африке, генерала Джеффри Харригиана и командующего Центральным командованием США (CENTCOM) генерала Кеннет Маккензи".

Все они прибыли в Израиль буквально в течение нескольких дней. Заметим, не сотрудники Госдепартамента прибыли, а самые высокие чины Пентагона. В общем, ситуация перестает быть томной и обещает много динамичных и насыщенных сцен.

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