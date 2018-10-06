Через четверть века после трагических событий октября 1993 года формулировка "расстрел парламента" окончательно победила. Это все ужасно странно читать, будучи очевидцем тех событий. Просто несколько пунктов для молодежи, которая не в курсе:

- Те, кто противостоял Борису Ельцину в 1993 году, не хотели никакой демократии. В их речах и газетах слово "демократия" было ругательным, они не скрывали, что хотели диктатуры, а со всеми демократами - расправиться.

- Практически все они поголовно (за исключением некоторых романтиков, которые тогда тоже были против Ельцина, но которых они бы сразу шлепнули если бы победили, как в 1918 году) сейчас являются ярыми сторонниками Путина, империализма, "новороссии" и прочего дерьма.

Новости У Кремля полное фиаско на всех фронтах

- Их проект "конституции" был на несколько порядков хуже той Конституции, которая действует сейчас и которую принято ужасно ругать - он вообще предполагал ликвидацию разделения властей.

- Стрельбу первыми начали противники Ельцина, это установленный факт, который даже ими самими был признан.

- После этих событий люди, устроившие вооруженный мятеж и убившие людей, провели за решеткой меньше времени, чем Алексей Навальный в последние годы, и были не просто амнистированы, но и потом становились депутатами, губернаторами и так далее.

Я много раз давал комплексную оценку этим событиям, если кто-то пропустил - могу кинуть ссылки, но эти пункты - просто для базового понимания тем, кто не в теме, но читает и слушает разные мозгопромывочные тексты и спичи.