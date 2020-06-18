Люди с дефицитом витамина D имеют почти 99% смертность от COVID-19

Смертность от COVID-19 у людей с дефицитом витамина D достигает 99%

Люди с дефицитом витамина D имеют почти 99% смертность, если заболевают COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, пять независимых ученых из Индонезии во главе с Прабово Рахарусуной проанализировали больничные записи 780 человек, у которых диагностировали COVID-19.

Они установили, что 98,9% пациентов, у которых были дефицит витамина D (ниже 20 нг/мл), погибли, тогда как среди остальных больных уровень смертности составлял 4,1%.

В группе риска находятся некоторые этнические группы населения, а также пожилые люди, так как с возрастом организм все хуже вырабатывает витамин D. Кроме этого, эксперты считают, что из-за долгой самоизоляции люди стали еще более уязвимы для этой проблемы.

Дефицит витамина D повышает смертность от COVD-19 до 99%

Сейчас ученые намерены провести рандомизированные контролируемые испытания, чтобы проверить, может ли прием витамина D спасти жизнь пациентов с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, риск заражения пациента COVID-19 и смерти от него связан с генами, которые отвечают за группу крови, и особенностями иммунных реакций.