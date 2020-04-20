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20 апреля • обновлено в 18:49
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Пандемия испанки и коронавируса: историк назвал позитивные сходства борьбы с вирусом

1.9т
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Пытаясь сохранить человеческие жизни, Запад выбрал правильную модель в борьбе с коронавирусом, как во времена пандемии испанки это сделали несколько американских штатов.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал российский историк Андрей Зубов. Он напомнил, что человек, как ответственное существо, умеющие жалеть других и заботиться о других и способен восстановить любые последствия кризиса (полный текст интервью читайте тут).

Пандемия испанки

Пандемия испанки

kubnews.ru

"Центр этого мира – человек. Он умеет жалеть и заботиться о других, это качество побеждает все. Во время испанки сто лет тому назад в США были два варианта отношения к пандемии. Отдельные штаты решили сохранить экономику и не вводили строгий карантин. А другие сохранили людей даже ценой разрушения хозяйства, но когда пандемия закончилась, они быстро восстановили промышленность. А там, где люди погибли, кризис был намного разрушительней. Сейчас Запад тоже как бы махнул на экономику и в первую очередь заботиться о сохранении людей. Это правильная модель", – заверил историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Андрея Зубова, нынешняя пандемия коронавируса – это не конец света, а конец определенного мироустройства, которое уже не раз встречалось в человеческой истории.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Зубов
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