Люди под вопросом: в США узнали, что коты могут заражать друг друга COVID-19

Коты способны заражать друг друга коронавирусом, а также, в теории, передавать его человеку при тесном контакте.

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К этому выводу пришли ученые из университета Висконсина, передает Associated Press. Они утверждают, что коты переносят болезнь бессимптомно, а человек подцепить её может, например, через шерсть. Однако передачу от животного к человеку нужно исследовать более тщательно.

"Не целуйте своих питомцев и держите поверхность в чистоте, чтобы снизить вероятность заражения COVID-19", – посоветовал эксперт по вирусам Питер Хальфманн.

В США узнали, что коты могут заражать друг друга COVID-19

В рамках исследования ученые заразили трех кошек, разделили их по одной и подсадили к каждой по здоровому животному. Через пять дней все шесть котов были носителями вируса. А в случаях, когда инфицированный кот находился на расстоянии 30 см от здорового, заражение не происходило.

Также исследователи призвали людей не выгонять кошек из-за этого, так как скорее это животное заразиться от человека, чем наоборот. Они посоветовали держать котов в помещении, но подальше от тех, у кого уже есть COVID-19 или подозрение на него.

Как сообщал OBOZREVATEL, домашние животные не способны обеспечить своих хозяев иммунитетом к COVID-19.