У половины пациентов обнаружили Т-клетки CD4, а у 20% – Т-клетки CD8

Ученые из Калифорнии установили, что переболевшие простудой люди могут иметь иммунитет от COVID-19

Люди, которые переболели простудой, могут иметь иммунитет против COVID-19.

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Об этом говорят результаты исследования Института иммунологии La Jolla в Калифорнии, передает DailyMail. Они проверили 11 образцов крови людей, которые болели простудой в 2015-2018 годах.

Как оказалось, около половины из них вырабатывали Т-клетки CD4, а 20% – Т-клетки CD8. Первые "сигнализируют" имунной системе о зараженных клетках, тогда как вторые – убивают патоген. В лабораторных тестах удалось установить, что эти клетки способны распознавать COVID-19.

Ведущий автор исследования Альба Грифони отметил, что это может говорить о существовании перекрестного иммунитета у некоторых людей. Тем не менее эффективность такой защиты еще стоит проверить.

Люди, переболевшие простудой, могут иметь иммунитет от COVID-19

"Является ли этот иммунитет релевантным для влияния на клинические исходы, неизвестно – и не может быть известно без измерений Т-клеток до и после инфицирования SARS-CoV-2 конкретного человека", – подчеркнул Грифони.

Однако ученые отмечают, что в условиях пандемии любая возможность существования перекрестного иммунитета может существенно помочь в борьбе против болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые заявили, что иммунитет от коронавируса формируется у 95% тех, кто переболели им.

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