"Люди очень злые": участник "Майдана" в Грузии рассказал, что происходит в Тбилиси

Участники многотысячных антиправительственных митингов в столице Грузии Тбилиси заявляют, что акции будут постоянными, пока власть не выполнит их условия.

Как грузины протестуют против правительства и чем они недовольны, рассказал в эфире ObozTV участник демонстраций, житель Тбилиси Темур Кегурадзе.

По словам Кегурадзе, в понедельник к зданию парламента пришло несколько тысяч человек. Это был самый большой митинг после митинга в июне, когда людей разгоняли резиновыми пулями. Во вторник людей было немного меньше, но организаторы акции пообещали не сдаваться. Они заявляют, что акции будут постоянными до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Житель Тбилиси отметил, что на акциях довольно смешанный состав участников: "Там есть и активисты оппозиционных партий, и обычные граждане, молодежь, студенты. Там очень много людей, которые ходили на акции в июне, которые помнят, как их тогда разгоняли. Ходят люди, которые получили ранения. Тогда несколько сотен человек обратились в больницы с ранениями из-за отравления газом, ударов дубинками, обстрела резиновыми пулями".

"Эти люди очень злые, они считают, что их обманула власть. Серьезная часть молодых ребят готовы стоять там до конца. С другой стороны, в Тбилиси сейчас по нашим меркам холодно, -1. На это и есть расчет власти, что люди замерзнут и пойдут по домам", – сообщил участник протестов.

Кегурадзе объяснил, что люди недовольны премьер-министром страны, который еще несколько месяцев назад был министром внутренних дел и отвечал за разгон акций в июне. Он назвал ключевые требования оппозиции:

чтобы отпустили всех людей, которых задержали за протесты,

чтобы глава правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выполнил свое обещание и провел реформу избирательного кодекса, чтобы в стране были прямые пропорциональные выборы.

также оппозиция требует и досрочных парламентских выборов.

"Сейчас это уже вышло за рамки парламентской борьбы. Большая часть оппозиции вообще бойкотирует парламентские заседания. Более того, в понедельник оппозиционеры и митингующие блокировали вход в парламент. Из-за этого, как говорят власти, и был разгон... Но при этом лидеры оппозиции заявляют, что если власть готова пойти на компромисс, рассмотреть возвращение к обещанной пропорциональной системе, то все опять вернется в политическое русло", – рассказал Кегурадзе.

"Готовы ли власти пойти на это – сказать трудно. Пока что власти, судя по всему, даже не рассматривают этот вариант. Мэр Тбилиси и по совместительству генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе сказал, что этот вопрос закрыт, говорить об этом больше не будем. Закрыт ли он на самом деле, будет ясно в течение нескольких дней, недель, а может и месяцев", – заключил он.

life.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси (Грузия) полиция утром 26 ноября водометами разогнала демонстрантов. Перед этим протестующие заблокировали въезд на автомобильный паркинг парламента и не пропустили туда машину депутата от правящей партии "Грузинская мечта".

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!