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''Люди молят о помощи'': в Москве вспыхнул масштабный пожар в гостинице

5.1тЧитать материал на украинском

В Москве случился пожар в здании гостиницы "Останкино", которая находится на Ботанической улице.

Очевидцы сообщили, что со второго этажа валит густой дым, а оказавшиеся в гостинице люди просили о помощи.

Пожару в гостинице "Останкино" в Москве был присвоен повышенный уровень сложности, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

''Люди молят о помощи'': в Москве вспыхнул масштабный пожар в гостинице

По данным МЧС РФ, возгорание вскоре было ликвидировано. По предварительной информации, пострадал один человек.

''Люди молят о помощи'': в Москве вспыхнул масштабный пожар в гостинице

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"Всего в здании находились 1000 постояльцев, из них 250 эвакуированы. Еще 42 человека спасены, четырех из них осматривают врачи", - сообщил источник ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве произошел пожар на территории бывшего завода ЗиЛ. Столбы черного дыма испугали местных жителей.

Место
РоссияМосква
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