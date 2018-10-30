''Люди молят о помощи'': в Москве вспыхнул масштабный пожар в гостинице

В Москве случился пожар в здании гостиницы "Останкино", которая находится на Ботанической улице.

Очевидцы сообщили, что со второго этажа валит густой дым, а оказавшиеся в гостинице люди просили о помощи.

Пожару в гостинице "Останкино" в Москве был присвоен повышенный уровень сложности, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

По данным МЧС РФ, возгорание вскоре было ликвидировано. По предварительной информации, пострадал один человек.

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"Всего в здании находились 1000 постояльцев, из них 250 эвакуированы. Еще 42 человека спасены, четырех из них осматривают врачи", - сообщил источник ТАСС.

В гостинице "Останкино" в Москве произошел пожар https://t.co/jgTo8bwLwK pic.twitter.com/4x4AVOtNxK — РИА Новости (@rianru) 30. Oktober 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве произошел пожар на территории бывшего завода ЗиЛ. Столбы черного дыма испугали местных жителей.