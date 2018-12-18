Обманули рак и победили космос. Люди года по версии OBOZREVATEL

Человечество стремительно развивается, достигая все больших результатов в разных областях. Некоторые открывают миру неизведанный космос, кто-то создает препараты, способные вылечить ранее неизлечимые болезни, кто-то борется за мир и справедливость, а чьи-то рекорды вдохновляют остальных добиваться поставленных целей.

Очень много людей по всему миру заслуживают титула "Человек года-2018", но OBOZREVATEL выбрал пятерку лучших. Их мы и представляем вашему вниманию.

Илон Маск

6 февраля компания Илона Маска SpaceX успешно запустила в космос самую мощную ракету-носитель — Falcon Heavy. Но все не так просто, в багажном отсеке ракеты находился личный електромобиль Маска — Tesla Roadster.

Еще до запуска Маск писал в Twitter, что в машине будет книга "Автостопом по галактике", полотенце и табличка с надписью Don’t panic! (Не паниковать!). По задумке владельца, во время полета Tesla в космосе должна играть песня "Space Oddity" Дэвида Боуи, а для "управления" в авто посадили манекен в скафандре, по имени Starman.

После взлета электромобиль Маска прошел орбиту Марса и полетел к поясу астероидов, который находится между красной планетой и Юпитером. По словам ученых, Tesla будет бороздить просторы космоса миллионы лет.

Отметим, что Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту до 63 тонн груза. На геостационарную орбиту она сможет доставлять до 26 тонн груза. К примеру, вторая по мощности ракета Delta IV Heavy способна доставлять на низкую орбиту около 29 тонн и всего лишь 14 тонн — на геостационарную.

Запуск Falcon Heavy SpaceX

Последнее фото Tesla Roadster перед запуском Instagram Илона Маска

Последнее фото Tesla Roadster перед запуском Instagram Илона Маска

Tesla Roadster в космосе SpaceX

Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе

Тасуку Хондзе и Деймс Эллисон Twitter Нобелевского комитета

Эти двое ученых получили Нобелевскую премию-2018 в области медицины за исследования по новому виду лечения рака. Эллисон и Хондзе установили "совершенно новый принцип лечения". Ученым удалось "обмануть" раковые клетки и не дать им подавлять иммунную реакцию организма.

Профессор Университета Киото Хондзе выделил белок PD-1, что стало толчком к созданию препарата, усиливающего иммунитет в борьбе с семью видами рака. Это произвело настоящую революцию в терапии и легло в основу целого нового класса лекарственных препаратов.

Джеймс Эллисон обнаружил похожую по структуре молекулу, которую можно сравнить с педалью тормоза. "Нажав" на нее, можно перевести лимфоцит, атакующий клетки с вражеским белком, в подавленное состояние. Это позволяет избежать развития аутоиммунных заболеваний. В случае с онкозаболеваниями молекулу блокируют - замедляют тормозные механизмы иммунитета.

Препараты, разработанные на основе предложенных Эллисоном и Хондзе методик, уже успешно применяются в лечении раковых больных.

Т-лимфоциты, атакующие раковую клетку SCIENCE PHOTO LIBRARY

Джеймс Эллисон MD Anderson Cancer Center at The University of Texas

Тасуку Хондзе EPA/UPG

Ирина Галай

"Сегодня"

В 2016 году эта девушка-рекордсменка стала первой украинкой, которая покорила Эверест, но на этом Ирина не остановилась. В апреле 2018 года она вновь решилась на опасное путешествие, в этот раз целью альпинистки стало восхождение на гору Лхоцзе без кислородной маски (высота 8516 метров — четвертая по этому показателю в мире). На такой высоте человеческий организм не может полноценно функционировать из-за недостатка кислорода.

К сожалению, до вершины горы Галай так и не дошла, из-за испортившейся погоды, на высоте 8300 метров, группу развернули в лагерь. Но это не помешало Ирине вновь стать первой украинкой, которая поднялась на такую высоту без кислородной маски.

Помимо этого, альпинистка покорила легендарный ледопад Кхумбу — самый опасный и труднопроходимый ледник в мире. На котором девушка даже сфотографировалась в легком платье, и это при температуре -15 градусов.

Ирина Галай на высоте 5364 метров Instagram Галай

Ирина Галай после покорения ледника Кхумбу Instagram Галай

Ирина Галай после покорения ледника Кхумбу Instagram Галай

Надя Мурад

История этой езидской девушки поразила мир еще в 2015 году. Тогда она решилась рассказать о всех ужасах, которые ей пришлось пережить, находясь в плену у террористической организации ИГИЛ.

После захвата иракского поселка Кочо "Исламским государством" в августе 2014 года Надя стала жертвой преследования езидов исламистами. Вместе с группой молодых женщин, среди которых в том числе были три ее племянницы, она была обращена в сексуальное рабство.

После первой неудачной попытки сбежать, Мурад изнасиловали 6 охранников ее хозяина, а после ее перепродали в другие руки, откуда пленнице, наконец, посчастливилось убежать.

Сейчас 25-летняя Надя ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия, за что получила Нобелевскую премию мира в 2018 году.

Зинедин Зидан

Один из лучших футболистов за всю историю. Обладатель ряда рекордов: три раза признавался лучшим футболистом мира, обладатель Золотого мяча — награды лучшему футболисту Европы, по сути, являющегося главной личной наградой в мировом футболе. В 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет.

В 2006 году завершил футбольную карьеру в составе клуба "Реал Мадрид". А в 2016 году стал главным тренером команды, заменив по ходу сезона провалившегося Рафаеля Бенитеса. В первый же сезон выиграл 5 трофеев, победив во всех турнирах, в которых участвовал.

Главным достижением является победа в 3 турнирах Лиги чемпионов подряд (15/16, 16/17, 17/18) — Зидан единственный, кто сделал это в современном формате турнира. Еще более ценным это достижение является с учетом того, что сделал он это с одной командой, фактически, игравшей все это время одним составом.

Став единственным тренером в истории, который выиграл три Лиги чемпионов подряд, Зидан объявил о своей отставке в 2018 году, что стало полной неожиданностью для футбольного мира.

Зинедин Зидан на игре Лиги чемпионов в Киеве, 2018 О.Васильева